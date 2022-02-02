Вторжение России в Украину станет трагическим просчетом российского президента Владимира Путина.

Об этом ему во время телефонного разговора заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, говорится в пресс-релизе британского правительства.

— Премьер-министр выразил глубокую обеспокоенность нынешней враждебной активностью России на границе с Украиной, — говорится в релизе.

Указывается, что Борис Джонсон подчеркнул необходимость найти путь решения конфликта, уважающий как территориальную целостность Украины, так и право на самооборону.

— Глава правительства подчеркнул, что любое дальнейшее вторжение России на территорию Украины будет трагическим просчетом, — подчеркнул Борис Джонсон.

Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Лондон и другие страны активируют санкции и другие меры против РФ в тот же миг, как нога российского солдата решится пересечь украинскую границу.

Также Борис Джонсон считает, что потенциальное вторжение России в Украину стало бы поражением российского президента Владимира Путина.

Напомним, Соединенные Штаты и их союзники подготовили список российской элиты и ближайшего окружения президента России Владимира Путина, против которых могут ввести экономические санкции в случае наступления России на Украину.