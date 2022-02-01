Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Лондон и другие страны активируют санкции и другие меры против РФ в тот же миг, как нога российского солдата решится пересечь украинскую границу.

Об этом, как сообщает Европейская правда, он заявил на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

— Мы вместе с другими государствами готовим пакет санкций и других мер, которые будут активированы в ту же минуту, как нога российского солдата решится пересечь украинскую границу и ступить на украинскую территорию. Мы все это делаем не для того, чтобы проявить враждебность к России, а чтобы продемонстрировать свою приверженность защите свободы, демократии и суверенитета Украины перед лицом агрессии, — заявил Борис Джонсон.

Он также подчеркнул, что народ Украины имеет исключительное право самому выбирать, как править в собственном государстве и к какой организации присоединяться.

— Сейчас очень важно, чтобы РФ шагнула назад и вернулась в дипломатию, — добавил премьер.

Напомним, также Борис Джонсон считает, что потенциальное вторжение России в Украину стало бы поражением российского президента Владимира Путина.