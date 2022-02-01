Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что потенциальное вторжение России в Украину стало бы поражением российского президента Владимира Путина.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Киеве с президентом Владимиром Зеленским, пишет Европейская правда.

— Дальнейшее вторжение России в Украину было бы политической и гуманитарной катастрофой. Мне кажется, что это было бы и военной катастрофой как для России, так и для мира. Потенциальное вторжение было бы поражением и для президента Путина, — сказал Борис Джонсон.

Он отметил, что в последние недели провел многочисленные переговоры с европейскими лидерами, и все они поддерживают позицию, что Украина имеет право сама определять свой политический курс и к какой организации присоединяться.

— Сейчас жизненно важно, чтобы Россия сделала шаг назад и избрала путь дипломатии. И мы будем привлекаться к диалогу. Но санкции готовы и мы оказываем военную поддержку и стремимся усилить сотрудничество в области экономики, — добавил он.

Напомним, Соединенные Штаты и их союзники подготовили список российской элиты и ближайшего окружения президента России Владимира Путина, против которых могут ввести экономические санкции в случае наступления России на Украину.