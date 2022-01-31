Соединенные Штаты и их союзники подготовили список российской элиты и ближайшего окружения президента России Владимира Путина, против которых могут ввести экономические санкции в случае наступления России на Украину.

Об этом Reuters на условиях анонимности сообщил высокопоставленный чиновник администрации Джо Байдена, передает hromadske.

По словам источника, Соединенные Штаты определили людей из ближайшего окружения Владимира Путина, которые играют роль в принятии решений и являются «соучастниками дестабилизационного поведения Кремля».

Кроме того, чиновник говорит, что США разработали пакеты санкций отдельно для окружения президента России и отдельно для членов их семей. Конкретные имена пока не разглашаются из-за риска бегства этих людей.

— Помощники Путина не смогут использовать своих супругов и других членов семьи, чтобы уклоняться от санкций. [Новые] санкции отрежут их от международной финансовой системы и гарантируют, что они не смогут прятать деньги на Западе и вкладывать средства в обучение в элитных западных университетах, — пояснил чиновник.

Известно, что Великобритания также планирует усовершенствовать свое законодательство в отношении санкций. Министр иностранных дел Элизабет Трасс заявила, что изменения не позволят «путинским олигархам» и российским компаниям, поддерживающим режим, укрыться от санкций. Она также не исключила, что законодательные изменения могут предполагать арест лондонской собственности российских олигархов.

Напомним, члены Палаты представителей США Марси Каптур, Брайан Фицпатрик, Майк Куигли и Энди Харрис обратились к президенту США с требованием собрать коалицию против России, если Кремль вторгнется в Украину.