Члены Палаты представителей США Марси Каптур, Брайан Фицпатрик, Майк Куигли и Энди Харрис обратились к президенту США с требованием собрать коалицию против России, если Кремль вторгнется в Украину.

Совместную колонку политики опубликовали в USA Today.

Конгрессмены напоминают, что Владимир Путин уже неоднократно покушался на территориальную целостность и независимость Украины.

— С момента незаконного вторжения России на юго-восточный фланг Украины в 2014 году погибло почти 14 000 ни в чем не повинных украинцев и более миллиона стали беженцами. Теперь свободный мир с растущей тревогой наблюдает, как Россия собирает более 100 000 хорошо вооруженных солдат на границе с Украиной, ожидая сигнала к дальнейшему кровопролитию. Какая ужасная трата человеческого потенциала. Кремль готовится пожертвовать жизнями тысяч своих мужчин и женщин только для того, чтобы поддержать эго своего безжалостного диктатора Владимира Путина. Дважды отхватив кусок от территории Украины, Путин жаждет большего. Его бессердечная и непреклонная агрессия по отношению к нации, которая на 90% проголосовала за свою независимость от тирании, должна быть остановлена. США обязаны действовать, — говорится в совместном заявлении членов нижней палаты Конгресса.

Авторы обращения считают, что в случае нападения РФ, против Москвы поможет только слаженная коалиция, как в свое время боролись с иракским диктатором Саддамом Хуссейном.

— Давайте вспомним, что в 1990 году, когда иракский лидер Саддам Хусейн приказал своей Республиканской гвардии пересечь границу с Кувейтом, Соединенные Штаты возглавили коалицию, поддерживаемую ООН, чтобы отбросить вторгшиеся войска. Поскольку Путин готов пойти по тому же пути, президенту Джо Байдену следует искать такую коалицию. Когда свобода подвергается осаде, мир обязан действовать. Россия совершала бесчисленные злодеяния — это часть наследия путинского безумия, — утверждают политики.

Конгрессмены требуют также более жестких санкций против российского режима.

— Жесткие санкции против российской олигархии и проекта газопровода «Северный поток — 2» должны быть ужесточены. Поставки критически важных вооружений в Украину должны продолжаться. Но мало ли уже пролито крови на украинской земле? Свободный мир должен потребовать безоговорочного прекращения огня и быстро сформировать защитный щит, чтобы отогнать тех, кто желает вреда Украине. В 1994 году Соединенные Штаты и Великобритания подписали Будапештский меморандум, гарантируя, что они придут на помощь Украине в случае нападения. До боли ясно, что настал момент, когда нужно выполнить эти заверения. Украина — линия борьбы за свободу на европейском континенте. Если России будет позволено осуществлять свои жестокие планы, гибель бесчисленных невинных людей неизбежна, — убеждены американские конгрессмены.

Ранее сообщалось, президент США Джо Байден заявил, что США в ближайшее время перебросят войска в страны НАТО Восточной Европы.