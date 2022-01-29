Президент США Джо Байден заявил, что США в ближайшее время перебросят войска в страны НАТО Восточной Европы. Он уточнил, что численность перебрасываемых войск в Восточную Европу будет небольшой.

Об этом сообщает Reuters.

Министерство обороны США увеличило уровень боевой готовности около 8 500 военных, размещенных на территории Штатов, чтобы быстро дислоцировать их в Восточную Европу в случае российского вторжения в Украину.

В Пентагоне надеются этим решением показать России и президенту Владимиру Путину, что США остаются верны принципу коллективной безопасности НАТО.

Напомним, министр обороны Италии Лоренцо Гуэрини заявил, что правительство будет более активно участвовать в решении ситуации, которая возникла в связи с риском нового вторжения РФ в Украину. Страна готова участвовать в усилении восточного фланга НАТО.