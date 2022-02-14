Глава Николаевского облсовета Анна Замазеева призвала жителей области пройти курсы по тактической медицине.

Об этом речь шла в понедельник, 14 февраля, в ходе брифинга, передают НикВести.

Прозвучало, что курсы будут проходить в помещении областного совета.

— С завтрашнего дня, после сессии, пройдут курсы по тактической медицине. Это в помещении Николаевского областного совета. Преподавать будут специалисты военного госпиталя и «Красного креста». Приглашаю всех. Завтра будет первый тестовый вариант. Потом каждый день на сайте областного совета будет размещена «горячая линия», чтобы каждый смог записаться. Это все будет во внерабочее время, чтобы люди могли записаться и знать, как вести себя в любой ситуации, чтобы можно было оказать помощь своим близким, — сказала Анна Замазеева.

Во вторник, 15 февраля, депутаты Николаевского областного совета соберутся на внеочередное заседание сессии, чтобы утвердить программу территориальной обороны в области.

Ранее «Слуги народа» решили срочно созвать сессию Николаевского облсовета, чтоб начать укреплять оборону региона.

Данная инициатива принимается на фоне срочного предупреждения спецслужб США о нападении России на Украину, которое, вероятно, может произойти 16 февраля.

Также появилась информация, что Россия в случае вторжения на Украину нацелится на захват крупных городов, включая Киев.

В Белом доме считают, что вторжение РФ в Украину может начаться до завершения зимней Олимпиады в Пекине.

Напомним, ранее немецкое издание Bild написало, что план российского вторжения в Украину включает блокаду крупных городов и активизацию размещенных в них агентурных ячеек. В дальнейшем оккупанты намерены создать марионеточное правительство, а украинских активистов отправить в концентрационные лагеря.

Напомним, что 11 февраля дипломаты сразу 8 стран опубликовали предостережение для своих граждан — им рекомендуется срочно покинуть пределы Украины на фоне новостей о возрастании рисков российского вторжения.

Советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан призвал находящихся в Украине американских граждан уехать оттуда в течение следующих 24-48 суток из-за риска российского вторжения.

По информации издания The Guardian сообщает, президент США Джо Байден якобы сообщил лидерам НАТО и ЕС в телефонном разговоре, что президент России Владимир Путин принял решение начать вторжение в Украину в ближайшие несколько дней.