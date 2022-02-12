Россия в случае вторжения на Украину нацелится на захват крупных городов, включая Киев.

Об этом заявил советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан, сообщает USAToday.

Он сообщил, что существует высокая вероятность захвата значительной территории Украины и крупных городов.

Напомним, Джейк Салливан также заявил, что Россия может начать вторжение в Украину во время проведения Олимпиады в Пекине. По его словам, вторжение может произойти до 20 февраля.

Ранее немецкое издание Bild написало, что план российского вторжения в Украину включает блокаду крупных городов и активизацию размещенных в них агентурных ячеек. В дальнейшем оккупанты намерены создать марионеточное правительство, а украинских активистов отправить в концентрационные лагеря.