Глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким заявил, что области на сейчас работают лишь 30-40% систем оповещения граждан.
Об этом говорится в материале НикВести «Пить чай или готовиться к войне? Самое актуальное о территориальной обороне Николаевщины».
Чиновник пояснил, что это произошло после приватизации «Укртелекома».
— Посте того, как «Укртелеком» стал частным, много систем оповещения перестали работать, — констатировал Виталий Ким.
При этом он склонен считать, что страна-агрессор собирает войска на границе лишь для того, «чтобы иметь более удобную переговорную позицию».
— Люди, чтобы ты перестал им угрожать, начинают с тобой говорить. Это, например, по «Северному потоку», по статусу Донецкой и Луганской областей. Это такое принуждение к переговорам, — отметил Виталий Ким.
Он уверен, что российские оккупанты не станут захватывать Николаевскую область, поскольку в регионе «мало ресурсов и стратегического значения, но очень много военных».
Ранее немецкое издание Bild рассказало о разрабатываемой РФ спецоперации между границей Николаевской области и пригородом Одессы.
Как известно, мэр Николаева Александр Сенкевич надеется, что в XXI столетии «Homo sapiens будут воздерживаться от реальных военных действий».
Недавно военные тренировались держать оборону на побережье возле Коблево.
Глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким заявил, что области на сейчас работают лишь 30-40% систем оповещения граждан.
Об этом говорится в материале НикВести «Пить чай или готовиться к войне? Самое актуальное о территориальной обороне Николаевщины».
Чиновник пояснил, что это произошло после приватизации «Укртелекома».
— Посте того, как «Укртелеком» стал частным, много систем оповещения перестали работать, — констатировал Виталий Ким.
При этом он склонен считать, что страна-агрессор собирает войска на границе лишь для того, «чтобы иметь более удобную переговорную позицию».
— Люди, чтобы ты перестал им угрожать, начинают с тобой говорить. Это, например, по «Северному потоку», по статусу Донецкой и Луганской областей. Это такое принуждение к переговорам, — отметил Виталий Ким.
Он уверен, что российские оккупанты не станут захватывать Николаевскую область, поскольку в регионе «мало ресурсов и стратегического значения, но очень много военных».
Ранее немецкое издание Bild рассказало о разрабатываемой РФ спецоперации между границей Николаевской области и пригородом Одессы.
Как известно, мэр Николаева Александр Сенкевич надеется, что в XXI столетии «Homo sapiens будут воздерживаться от реальных военных действий».
Недавно военные тренировались держать оборону на побережье возле Коблево.