Глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким заявил, что области на сейчас работают лишь 30-40% систем оповещения граждан.

Об этом говорится в материале НикВести «Пить чай или готовиться к войне? Самое актуальное о территориальной обороне Николаевщины».

Чиновник пояснил, что это произошло после приватизации «Укртелекома».

— Посте того, как «Укртелеком» стал частным, много систем оповещения перестали работать, — констатировал Виталий Ким.

При этом он склонен считать, что страна-агрессор собирает войска на границе лишь для того, «чтобы иметь более удобную переговорную позицию».

— Люди, чтобы ты перестал им угрожать, начинают с тобой говорить. Это, например, по «Северному потоку», по статусу Донецкой и Луганской областей. Это такое принуждение к переговорам, — отметил Виталий Ким.

Он уверен, что российские оккупанты не станут захватывать Николаевскую область, поскольку в регионе «мало ресурсов и стратегического значения, но очень много военных».

Ранее немецкое издание Bild рассказало о разрабатываемой РФ спецоперации между границей Николаевской области и пригородом Одессы.

Как известно, мэр Николаева Александр Сенкевич надеется, что в XXI столетии «Homo sapiens будут воздерживаться от реальных военных действий».

Недавно военные тренировались держать оборону на побережье возле Коблево.