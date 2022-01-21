На границе Николаевской и Одесской областей 19 и 20 января отдельная механизированная бригада имени Рыцарей Зимнего Похода провела тактико-специальные учения по обороне морского побережья.

За тренировками следил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, сообщила пресс-служба бригады.

Целью занятий было обучение командиров штабов планировать действия по прикрытию участков морского побережья, управлять подчиненными подразделениями и усовершенствовать навыки принятия решений при сложившихся обстоятельствах.

По легенде, 20 января в 5 утра бригада получила сигнал и подразделения отправились по выходным районам. Бригады заняли оборону десантно доступных участков побережья от Коблево до Черноморки, разместив боевую технику и создав систему огня. С поставленными задачами военные успешно справились.

За учениями на территории морского вокзала следили командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский и командующий оперативным командованием Юг генерал-майор Андрей Ковальчук.

Напомним, президент Турции Рейджеп Эрдоган заявил, что агрессивная риторика России в сторону Украины не приведет к позитивному для Кремля результату, и призвал к переговорам.