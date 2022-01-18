Президент Турции Рейджеп Эрдоган заявил, что агрессивная риторика России в сторону Украины не приведет к позитивному для Кремля результату.

Об этом пишет DailySabbah.

Во время одной из рабочих поездок глава Турции отметил в разговоре с журналистами, что считает шанс на начало вторжение России не очень вероятным, однако добавил, что регион не выдержит новой войны.

— Я не вижу реалистичного подхода к вторжению России в Украину. Потому что Украина — необычная страна. Украина — сильная страна, — акцентировал турецкий президент.

Рейджеп Эрдоган добавил, что политика России с обоснованием «Я оккупирую земли места, я возьму их» не сработает в данном случае. По его словам, вопрос урегулирования нарастающего напряжения на украинской границе сможет сам президент РФ Владимир Путин.

Ранее глава МИД Турции заявлял, что России необходимо отказаться от давления на Североатлантический альянс.