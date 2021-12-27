В понедельник, 27 декабря, Анкара предложила Москве отказаться от своих «односторонних» требований и занять более конструктивный подход, чтобы выйти из тупика с западными державами и НАТО по поводу Украины.

Об этом пишет Le Figaro.

Глава МИД Турции заявил, что России необходимо отказаться от давления на Североатлантический альянс.

— Чтобы предложение было принято, оно должно быть приемлемым для обеих сторон, — разъяснил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Турецкий министр предупредил, что проблему между разными силами можно решить только методом дипломатии.

— Россия и НАТО должны сесть за стол переговоров с предложениями, которые могут принять обе стороны (...) Односторонний и обязывающий подход будет неприемлем, с какой бы стороны он ни был, — акцентировал Мевлют Чавушоглу.

Напомним, генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг решил созвать Совет НАТО-Россия 12 января.