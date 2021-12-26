Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг решил созвать Совет НАТО-Россия 12 января.
Об этом пишет «Европейская правда» со ссылкой на DPA.
— Совет НАТО-Россия может собраться в январе впервые за два с половиной года, хотя Москва еще не взяла на себя обязательства по встрече, — говорится в сообщении.
Альянс контактирует с Россией по этому поводу.
В МИД России подтвердили, что получили предложение и сейчас рассматривают его. Кроме того, Кремль заявил, что формат и сроки проведения Совета нуждаются в уточнении.
Последние переговоры в таком формате состоялись в июле 2019 года, и с тех пор все попытки назначить дату встречи провалились.
Напомним, если НАТО продолжит расширение на восток, то в Москве готовы к самым разным вариантам действий. Президент РФ Владимир Путин будет опираться на мнение военных.
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Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг решил созвать Совет НАТО-Россия 12 января.
Об этом пишет «Европейская правда» со ссылкой на DPA.
— Совет НАТО-Россия может собраться в январе впервые за два с половиной года, хотя Москва еще не взяла на себя обязательства по встрече, — говорится в сообщении.
Альянс контактирует с Россией по этому поводу.
В МИД России подтвердили, что получили предложение и сейчас рассматривают его. Кроме того, Кремль заявил, что формат и сроки проведения Совета нуждаются в уточнении.
Последние переговоры в таком формате состоялись в июле 2019 года, и с тех пор все попытки назначить дату встречи провалились.
Напомним, если НАТО продолжит расширение на восток, то в Москве готовы к самым разным вариантам действий. Президент РФ Владимир Путин будет опираться на мнение военных.
|
Нові правила доступу до міськради та перешкоджання журналістам: ТОП-5 медіаподій 2021 року в МиколаєвіКатерина Середа
|
Миколаївська міська рада – бурундуки-рятівники імені Чіпа&Дейла для ОДА, виконавчі органи ради – виконують що хочуть, хлєбало має значенняСтанислав Мартиросов
|
Чиновники мэрии Николаева не использовали почти полмиллиарда гривенОлег Мудрак