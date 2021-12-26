Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг решил созвать Совет НАТО-Россия 12 января.

Об этом пишет «Европейская правда» со ссылкой на DPA.

— Совет НАТО-Россия может собраться в январе впервые за два с половиной года, хотя Москва еще не взяла на себя обязательства по встрече, — говорится в сообщении.

Альянс контактирует с Россией по этому поводу.

В МИД России подтвердили, что получили предложение и сейчас рассматривают его. Кроме того, Кремль заявил, что формат и сроки проведения Совета нуждаются в уточнении.

Последние переговоры в таком формате состоялись в июле 2019 года, и с тех пор все попытки назначить дату встречи провалились.

Напомним, если НАТО продолжит расширение на восток, то в Москве готовы к самым разным вариантам действий. Президент РФ Владимир Путин будет опираться на мнение военных.