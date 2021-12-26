Если НАТО продолжит расширение на восток, то в Москве готовы к самым разным вариантам действий. Президент РФ Владимир Путин будет опираться на мнение военных.

Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 1», пишет РБК-Украина.

— Это зависит от тех предложений, которые сделают мне наши военные эксперты, — сказал Владимир Путин.

Владимир Путин заявил, что предложения Москвы для США и Североатлантического альянса были сделаны «для того, чтобы достичь дипломатического переговорного результата», закрепленного, юридически в рамках «тех документов, которые мы предложили».

— Мы будем стремиться именно к этому, — добавил Владимир Путин.

Напомним, ранее Президент РФ Владимир Путин пригрозил военным ответом НАТО по мере роста напряженности на границах России.