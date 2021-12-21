Президент РФ Владимир Путин пригрозил военным ответом НАТО по мере роста напряженности на границах России.

Об этом пишет Bloomberg.

В Кремле заявили, что США «должны понять, что нам некуда отступать дальше», и поэтому власти РФ не позволят разместить в Украине ракеты.

— Россия жестко отреагирует на недружественные шаги НАТО, — заявил Владимир Путин.

После этого он сразу уточнил, что Москва якобы против любого кровопролития и всеми силами намерена поддерживать дипломатический диалог.

— Вооруженный конфликт — это абсолютно не наш выбор, — поручился президент РФ.

Напомним, министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что американские частные военные компании якобы намерены устроить провкацию с химоружием в восточной части Украины.