Президент РФ Владимир Путин пригрозил военным ответом НАТО по мере роста напряженности на границах России.
Об этом пишет Bloomberg.
В Кремле заявили, что США «должны понять, что нам некуда отступать дальше», и поэтому власти РФ не позволят разместить в Украине ракеты.
— Россия жестко отреагирует на недружественные шаги НАТО, — заявил Владимир Путин.
После этого он сразу уточнил, что Москва якобы против любого кровопролития и всеми силами намерена поддерживать дипломатический диалог.
— Вооруженный конфликт — это абсолютно не наш выбор, — поручился президент РФ.
Напомним, министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что американские частные военные компании якобы намерены устроить провкацию с химоружием в восточной части Украины.
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Президент РФ Владимир Путин пригрозил военным ответом НАТО по мере роста напряженности на границах России.
Об этом пишет Bloomberg.
В Кремле заявили, что США «должны понять, что нам некуда отступать дальше», и поэтому власти РФ не позволят разместить в Украине ракеты.
— Россия жестко отреагирует на недружественные шаги НАТО, — заявил Владимир Путин.
После этого он сразу уточнил, что Москва якобы против любого кровопролития и всеми силами намерена поддерживать дипломатический диалог.
— Вооруженный конфликт — это абсолютно не наш выбор, — поручился президент РФ.
Напомним, министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что американские частные военные компании якобы намерены устроить провкацию с химоружием в восточной части Украины.
|
Нові правила доступу до міськради та перешкоджання журналістам: ТОП-5 медіаподій 2021 року в МиколаєвіКатерина Середа
|
Миколаївська міська рада – бурундуки-рятівники імені Чіпа&Дейла для ОДА, виконавчі органи ради – виконують що хочуть, хлєбало має значенняСтанислав Мартиросов
|
Чиновники мэрии Николаева не использовали почти полмиллиарда гривенОлег Мудрак