Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что американские частные военные компании якобы намерены устроить провкацию с химоружием в восточной части Украины.

Его слова приводит издание «Коммерсантъ».

В начале глава Минобороны России заговорил про Авдеевку и Призазовское.

— Они оборудуют огневые позиции в жилых домах и на социально значимых объектах, осуществляют подготовку украинских сил специальных операций и радикальных вооруженных группировок к активным боевым действиям, — выступил он.

Затем он продолжил и заявил о «резервуарах с химкомпонентами» в Красном Лимане и той же Авдеевке.

— Для совершения провокаций в города Авдеевка и Красный Лиман доставлены резервуары с неустановленными химическими компонентами, — рассказал Сергей Шойгу.

Шойгу добавил, что украинский спецназ якобы готовил 120 сотрудников американских ЧВК.

Ранее британская пресса сообщала, что у Путина есть планы напасть на Украину через три дня.