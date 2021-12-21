|Скорость ветра:
|5.7 м/с
|Восход солнца:
|07:34
|Заход солнца:
|16:05
|Температура завтра:
|-4 C°
|Скорость ветра:
|5.2 м/с
|Восход солнца:
|07:55
|Заход солнца:
|15:55
|Температура завтра:
|-8 C°
Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что американские частные военные компании якобы намерены устроить провкацию с химоружием в восточной части Украины.
Его слова приводит издание «Коммерсантъ».
В начале глава Минобороны России заговорил про Авдеевку и Призазовское.
— Они оборудуют огневые позиции в жилых домах и на социально значимых объектах, осуществляют подготовку украинских сил специальных операций и радикальных вооруженных группировок к активным боевым действиям, — выступил он.
Затем он продолжил и заявил о «резервуарах с химкомпонентами» в Красном Лимане и той же Авдеевке.
— Для совершения провокаций в города Авдеевка и Красный Лиман доставлены резервуары с неустановленными химическими компонентами, — рассказал Сергей Шойгу.
Шойгу добавил, что украинский спецназ якобы готовил 120 сотрудников американских ЧВК.
Ранее британская пресса сообщала, что у Путина есть планы напасть на Украину через три дня.
|
Нові правила доступу до міськради та перешкоджання журналістам: ТОП-5 медіаподій 2021 року в МиколаєвіКатерина Середа
|
Миколаївська міська рада – бурундуки-рятівники імені Чіпа&Дейла для ОДА, виконавчі органи ради – виконують що хочуть, хлєбало має значенняСтанислав Мартиросов
|
Чиновники мэрии Николаева не использовали почти полмиллиарда гривенОлег Мудрак
Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что американские частные военные компании якобы намерены устроить провкацию с химоружием в восточной части Украины.
Его слова приводит издание «Коммерсантъ».
В начале глава Минобороны России заговорил про Авдеевку и Призазовское.
— Они оборудуют огневые позиции в жилых домах и на социально значимых объектах, осуществляют подготовку украинских сил специальных операций и радикальных вооруженных группировок к активным боевым действиям, — выступил он.
Затем он продолжил и заявил о «резервуарах с химкомпонентами» в Красном Лимане и той же Авдеевке.
— Для совершения провокаций в города Авдеевка и Красный Лиман доставлены резервуары с неустановленными химическими компонентами, — рассказал Сергей Шойгу.
Шойгу добавил, что украинский спецназ якобы готовил 120 сотрудников американских ЧВК.
Ранее британская пресса сообщала, что у Путина есть планы напасть на Украину через три дня.
|
Нові правила доступу до міськради та перешкоджання журналістам: ТОП-5 медіаподій 2021 року в МиколаєвіКатерина Середа
|
Миколаївська міська рада – бурундуки-рятівники імені Чіпа&Дейла для ОДА, виконавчі органи ради – виконують що хочуть, хлєбало має значенняСтанислав Мартиросов
|
Чиновники мэрии Николаева не использовали почти полмиллиарда гривенОлег Мудрак