Николаевский городской голова Александр Сенкевич попросил горожан не паниковать из-за того, что РФ начала стягивать войска к украинским границам.

Об этом он рассказал в прямом эфире в соцсетях 25 января.

Мэр надеется, что что в XXI столетии «Homo sapiens будут воздерживаться от реальных военных действий».

— Хочу вас попросить, чтобы вы не поддавались панике, чтобы думали о том, что все будет хорошо, но при этом внимательно слушали деятелей, имеющих информацию. Относительно военных действий, то я надеюсь, что в XXI столетии Homo sapiens будут воздерживаться от реальных военных действий. Но есть такая фраза Si vis pacem, para bellum, хочешь мира — готовься к войне. Каждый из вас должен готовиться к любым действиям. Если будут реальные детали, о которых смогу рассказать, то это будет в прямом эфире, — сказал Александр Сенкевич.

Напомним, глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким уверен, что жителям региона не нужно паниковать из-за возможного вторжения российских военных.

Отметим, что по данным немецкого издания Bild, Россия рассматривает план захватить две трети территории Украины, включительно с Киевом. При этом предусматривается проведение спецоперации между границей Николаевской области и пригородом Одессы.

Недавно военные тренировались держать оборону на побережье возле Коблево.