Глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким уверен, что жителям региона не нужно паниковать из-за возможного вторжения российских военных.

Отметим, что по данным немецкого издания Bild, Россия рассматривает план захватить две трети территории Украины, включительно с Киевом. При этом предусматривается проведение спецоперации между границей Николаевской области и пригородом Одессы.

— Как действовать жителям области, если что-то будет? — спросили НикВести. — Пить чай, ничего не будет, — сказал Виталий Ким.

Чиновник указал, что в Николаевской области размещен большой гарнизон военных, поэтому оккупанты «могут получить».

— За 8 лет этих сценариев — бесконечное количество. Считаю, что у страны-агрессора всегда есть много сценариев, они будут делать свои шаги в соответствии с реакцией. Мое мнение, что нападать в данной ситуации можно там, где их ждут — у нас их не ждут. У нас очень мотивированные люди, есть опыт войны. У нас уже не та армия, которая была до 2014 года. Военные работают, у нас много профессиональных военных. Я бы не полез в область, где мало ресурсов и стратегического значения, но очень много военных. У нас очень много военных, нечего сюда лезть — могут получить, — пояснил Виталий Ким.

При этом недавно военные тренировались держать оборону на побережье возле Коблево.

Стоит напомнить, что в апреле прошлого года Алексей Резников говорил, что войны между Украиной и Россией не будет, мол, сейчас у украинцев «огороды по графику», и нужно заниматься мирной жизнью.

Напомним, президент Турции Рейджеп Эрдоган заявил, что агрессивная риторика России в сторону Украины не приведет к позитивному для Кремля результату, и призвал к переговорам.