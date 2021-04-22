Министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников уверен, что войны между Украиной и Россией не будет.

Об этом он сказал в четверг, 22 апреля, во время визита в Николаев, передает корреспондент НикВести.

Вице-премьер отметил, что сейчас у украинцев «огороды по графику», и нужно заниматься мирной жизнью.

Алексей Резников

— Пользуясь случаем, хочу проинформировать вас. Наверное, есть напряжение в обществе и очень часто меня спрашивают, будет ли война или не будет, учитывая скопление российских войск вдоль наших границ, оккупированного Крыма и линии соприкосновения. Я вам скажу так — я очень позитивно настроенный человек, войны не будет и ее не должно быть. У нас сейчас время не для войны, у нас сейчас, извините, огороды по графику. И нужно заниматься мирной жизнью для каждого, кто живет в Украине. И надеюсь, такие же настроения у россиян, — сказал Алексей Резников.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту РФ Владимиру Путину встретиться на Донбассе. Встреча может состояться «в любой точке, где идет война».

Спустя день президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что страны, которые решат «сжечь или взорвать мосты с Россией», пожалеют об этом.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Reuters сообщил, что Кремль не ответил на предложение президента Украины Владимира Зеленского провести встречу с Владимиром Путиным на Донбассе.