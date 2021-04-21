Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что страны, которые решат «сжечь или взорвать мосты с Россией», пожалеют об этом.

Такое заявление он сделал во время ежегодного послания Федеральному собранию в среду, 21 апреля, передают НикВести.

По словам Владимира Путина, РФ ведет себя «скромно» в ответ на действия стран, которые «постоянно цепляют» ее. А члены международного сообщества, которые пожелают «сжечь мосты», очень сильно об этом пожалеют, получив «быстрый и жесткий ответ».

— Мы не отвечаем на недружественные акции, хамство. Мы хотим иметь со всеми представительствами международного сообщества хорошие отношения. В том числе с теми, с кем отношения у нас, мягко говоря, не складываются. Мы не хотим сжигать мосты. Но если кто-то понимает наши добрые намерения как слабость, ему надо знать — наш ответ будет асимметричным, быстрым, жестким, — сказал Владимир Путин.

Он добавил, что определять, где находится «красная линия» в отношениях будет сама Россия.

Те, кто угрожает нашей безопасности, пожалеет так, как давно ни о чем не жалел. У нас хватит терпения, ответственности, здравого смысла при принятии любого решения. Но, надеюсь, в отношении России никому не придет в голову переступить красную линию. Где она будет проходить — это мы сами решим, — добавил он.

Напомним, на территории Донецкой области, оккупированной пророссийскими военными формированиями, с 22 по 23 апреля пройдет так называемый форум «Единство русских: защита прав и свобод». Главной панелью идеологического мероприятия станет программа, в которой указывается целесообразность оказания «поддержки русскоязычному населению Украины».