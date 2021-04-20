На территории, оккупированной марионеточными пророссийскими военными формированиями, с 22 по 23 апреля пройдет так называемый форум «Единство русских: защита прав и свобод». Главной панелью идеологического мероприятия станет программа, в которой указывается целесообразность оказания «‎поддержки русскоязычному населению Украины». На форум съедутся сотрудники пропагандистских ресурсов РФ, к примеру, в прошлый раз на нем выступали Маргарита Симоньян, Роман Бабаян и Тигран Кеосаян. Обычно, как только десант журналистов РФ прибывает в населенный пункт, его сразу начинают обстреливать, чтобы создать картинку для федерального ТВ. Не гнушаются российские военспецы и постановочными обстрелами своих союзников, чтобы свалить вину за гибель ополченцев на украинскую артиллерию.

Сообщения об этом начали появляться на информационных ресурсах боевиков.

Переговорщица боевиков Елена Шишкина в интервью с пропагандистским ресурсом Украина.Ру проговорилась, что на форуме будут обговариваться вопросы «‎геноцида в Украине русскоязычных» и будут просить РФ «защитить русскоязычных за пределами РФ», а также вернуть Украину в зону своего влияния.

— Мы ожидаем участия гостей из Российской Федерации: это депутаты Госдумы, политологи, гражданские активисты, правозащитники, журналисты, писатели... Если русские на территории Российской Федерации защищены в правовом поле, а граждане РФ, находящиеся за ее пределами, могут обратиться за правовой помощью в дипломатические представительства России, то русские, находящиеся за пределами РФ, не обладают возможностью воспользоваться такой помощью. Поэтому мы, жители Донбасса, на своем примере, очень ярком и болезненном, ощущаем актуальность защиты русских, актуальность работы гражданских институтов по восстановлению и защите прав русских за пределами РФ... Международный форум «Единство русских» — это еще один шаг к тому, чтобы вся Украина остановилась, подумала и повернулась лицом к русским и Русскому миру, частью которого она является, — раскрыла подробности операции преступница.

Примечательно тут другое — днем ранее, 21 апреля, президент РФ готовится выступить на Федеральном Собрании с посланием о достижениях за последние месяцы. Ситуация обостряется, так как российская оппозиция заявила о проведении акций протеста в тот же день на национальном уровне с требованием освободить оппозиционера Алексея Навального, чем неминуемо перехватит новостную повестку у Путина сводками о количестве вышедших, задержанных и избитых.

Тем более российская прокуратура спешит вывести ФБК даже из полулегального поля, признав эту организацию экстремистской и получив возможность преследовать любых сторонников по своему усмотрению, как это уже выборочно происходит четвертый год подряд со Свителями Иеговы (это религиозное движение признали экстремистским в 2017 году). Поэтому заявку на признание ФБК экстремистской группировкой подают аккурат под выступление президента РФ.

Международные эксперты высказывают опасения, что Россия может пойти на обострение и признать независимость так называемых квази-республик «ДНР-ЛНР», как это произошло ранее с Южной Осетией и Абхазией, которые являлись частью Грузии, а в 2008 году были насильно оторваны и превращены в нищие failed-state.

В это же время бывший меденжер финансовой пирамиды «МММ», а ныне глава так называемой «ДНР» Денис Пушилин заявляет, что рассматривает вероятность попросить полномасштабного вмешательства Москвы в ситуацию. Обозреватель «Новой Газеты» Павел Каныгин, неоднократно писавший об устройстве марионеточных республик, утверждает, что Пушилин и так не принимает никаких фактических решений, даже на самом низовом уровне, полностью подчиниясь посланникам Кремля.

— После гибели бывшего главы ДНР Александра Захарченко в Донецке, например, было упразднено местное министерство обороны — военным делом «республик» целиком и полностью занимается руководство так называемых Согласно имеющимся данным, вооруженные силы ДНР и ЛНР представляют собой два армейских корпуса: Первый (ДНР) и Второй (ЛНР). Украина утверждает, что они прямо подчинены России и построены по образцу ее вооруженных сил. Первого и Второго корпусов, состоящее из военных советников, приехавших из России. Воинственные заявления нынешнего главы ДНР и бывшего менеджера «МММ» Дениса Пушилина, пугающего Киев разгромом, звучат несерьезно: реальной властью над военными он не обладает, — объяснял журналист.

Стоит обратить внимание, что Россия ограничила полеты над Крымом с 20 по 24 апреля, в этот временной промежуток пройдет и форум, и выступление Путина.

Напомним, верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель рассказал, что аналитики ЕС оценивают количество российских войск на украинской границе в 150 тысяч.