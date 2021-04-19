Верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель рассказал, что аналитики ЕС оценивают количество российских войск на украинской границе в 150 тысяч.

Как перелает Европейская правда, такое заявление глава дипломатии ЕС сделал на видеоконференции глав МИД стран-участниц ЕС.

Политик призвал Россию разрядить обстановку на границе и отвести силы.

— Российское наращивание военных сил очень беспокоит. Более 150 тысяч российских военных находятся на границе Украины и в Крыму. Это наибольшее сосредоточение российской армии у границ Украины, которое когда-либо было. Мы надеемся, что это сосредоточение прекратится согласно заявлениям, которые были адресованы президенту Путину канцлером Меркель, президентом Байденом, — сказал Жозеп Боррель.

Он заявил, что министры Европы единогласно поддержали суверенность и территориальную целостность Украины.

— Мы увеличим дипломатические усилия для восстановления украинской территориальной целостности и подтверждаем, что ЕС посетит саммит Крымской платформы 23 августа. И в то же время мы подчеркиваем необходимость устойчивого прогресса в реформах, — дал гарантии Жозеп Боррель.

Напомним, группа Европейской народной партии (ЕНП) в Европейском парламенте требует провести дебаты на пленарном заседании на следующей неделе из-за текущего наращивание российской военной мощи на границе с Украиной.