Группа Европейской народной партии (ЕНП) в Европейском парламенте требует провести дебаты на пленарном заседании на следующей неделе из-за текущего наращивание российской военной мощи на границе с Украиной.

Об этом сообщает Европейская правда.

Латвийский политик Сандра Калниете, которая в ЕНП отвечает за внешнеполитическое направление, видит необходимость европейских стран поддерживать Украину на международной арене.

— Коллективный долг Европы — подтвердить нашу поддержку Украине, и мы хотели бы услышать от президентов Европейской комиссии и Европейского совета, как Европейский Союз намерен это сделать, — заявила Сандра Калниете.

Она добавила, что эскалация российской агрессии всерьез угрожает суверенитету Украины.

— Россия сосредоточила более 40 000 военнослужащих на границе с Украиной. Только в этом году убиты 26 украинских солдат. Ситуация ухудшается и является серьезной и растущей угрозой европейской стабильности и безопасности, а также суверенитета Украины, — продолжила Сандра Калниете.

По ее словам, ЕС и государства-члены должны начать выполнять свои декларации — помочь Украине с военной, а также с политической точки зрения.

— Это должно быть разъяснено незамедлительно высшей властью Европейского Союза. Кроме того, вместе с нашими партнерами пора предоставить Украине План действий по членству в НАТО, — заявила она.

Напомним, экс-лидер Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес предложил запретить людям с гражданством РФ допуск в Европейский союз, за исключением чрезвычайных семейных обстоятельств.