Группа Европейской народной партии (ЕНП) в Европейском парламенте требует провести дебаты на пленарном заседании на следующей неделе из-за текущего наращивание российской военной мощи на границе с Украиной.
Об этом сообщает Европейская правда.
Латвийский политик Сандра Калниете, которая в ЕНП отвечает за внешнеполитическое направление, видит необходимость европейских стран поддерживать Украину на международной арене.
— Коллективный долг Европы — подтвердить нашу поддержку Украине, и мы хотели бы услышать от президентов Европейской комиссии и Европейского совета, как Европейский Союз намерен это сделать, — заявила Сандра Калниете.
Она добавила, что эскалация российской агрессии всерьез угрожает суверенитету Украины.
— Россия сосредоточила более 40 000 военнослужащих на границе с Украиной. Только в этом году убиты 26 украинских солдат. Ситуация ухудшается и является серьезной и растущей угрозой европейской стабильности и безопасности, а также суверенитета Украины, — продолжила Сандра Калниете.
По ее словам, ЕС и государства-члены должны начать выполнять свои декларации — помочь Украине с военной, а также с политической точки зрения.
— Это должно быть разъяснено незамедлительно высшей властью Европейского Союза. Кроме того, вместе с нашими партнерами пора предоставить Украине План действий по членству в НАТО, — заявила она.
Напомним, экс-лидер Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес предложил запретить людям с гражданством РФ допуск в Европейский союз, за исключением чрезвычайных семейных обстоятельств.
|
Пішов у засвіти академік Володимир Чепелик - співавтор пам'ятника корабелам і флотоводцям у МиколаєвіТарас Кремінь
|
Ставки чьей зарплаты больше, чем наша жизнь?Александр Жолобецкий
|
Боже, за що все це нам!Станислав Мартиросов
Группа Европейской народной партии (ЕНП) в Европейском парламенте требует провести дебаты на пленарном заседании на следующей неделе из-за текущего наращивание российской военной мощи на границе с Украиной.
Об этом сообщает Европейская правда.
Латвийский политик Сандра Калниете, которая в ЕНП отвечает за внешнеполитическое направление, видит необходимость европейских стран поддерживать Украину на международной арене.
— Коллективный долг Европы — подтвердить нашу поддержку Украине, и мы хотели бы услышать от президентов Европейской комиссии и Европейского совета, как Европейский Союз намерен это сделать, — заявила Сандра Калниете.
Она добавила, что эскалация российской агрессии всерьез угрожает суверенитету Украины.
— Россия сосредоточила более 40 000 военнослужащих на границе с Украиной. Только в этом году убиты 26 украинских солдат. Ситуация ухудшается и является серьезной и растущей угрозой европейской стабильности и безопасности, а также суверенитета Украины, — продолжила Сандра Калниете.
По ее словам, ЕС и государства-члены должны начать выполнять свои декларации — помочь Украине с военной, а также с политической точки зрения.
— Это должно быть разъяснено незамедлительно высшей властью Европейского Союза. Кроме того, вместе с нашими партнерами пора предоставить Украине План действий по членству в НАТО, — заявила она.
Напомним, экс-лидер Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес предложил запретить людям с гражданством РФ допуск в Европейский союз, за исключением чрезвычайных семейных обстоятельств.