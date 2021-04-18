Экс-лидер Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес предложил запретить людям с гражданством РФ допуск в Европейский союз, за исключением чрезвычайных семейных обстоятельств.

Об этом политик написал в своем Twitter.

Президент Эстонии в прошлом заметил, что когда путинский режим был на пике могущества, он мог позволить себе высокомерно требовать безвиза с Европой как нечто само-собой полагающегося, но времена изменились.

— Может быть, должен быть «тайм-аут» для любых, я имею в виду любых визитов из России. Вплоть до вторжения в Крым эти люди высокомерно требовали безвизового режима с ЕС. Просто заморозьте визы, за исключением чрезвычайных семейных обстоятельств. На карту поставлена безопасность Европы. Этого достаточно, — посоветовал Тоомас Хендрик Ильвес.

Напомним, 15 апреля, в четверг, в Украину прибыли министр иностранных дел Эстонии Ева-Мария Лийметс, министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс и глава МИД Литвы Габриэлюс Ландбергсис.