Экс-лидер Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес предложил запретить людям с гражданством РФ допуск в Европейский союз, за исключением чрезвычайных семейных обстоятельств.
Об этом политик написал в своем Twitter.
Президент Эстонии в прошлом заметил, что когда путинский режим был на пике могущества, он мог позволить себе высокомерно требовать безвиза с Европой как нечто само-собой полагающегося, но времена изменились.
— Может быть, должен быть «тайм-аут» для любых, я имею в виду любых визитов из России. Вплоть до вторжения в Крым эти люди высокомерно требовали безвизового режима с ЕС. Просто заморозьте визы, за исключением чрезвычайных семейных обстоятельств. На карту поставлена безопасность Европы. Этого достаточно, — посоветовал Тоомас Хендрик Ильвес.
Напомним, 15 апреля, в четверг, в Украину прибыли министр иностранных дел Эстонии Ева-Мария Лийметс, министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс и глава МИД Литвы Габриэлюс Ландбергсис.
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Экс-лидер Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес предложил запретить людям с гражданством РФ допуск в Европейский союз, за исключением чрезвычайных семейных обстоятельств.
Об этом политик написал в своем Twitter.
Президент Эстонии в прошлом заметил, что когда путинский режим был на пике могущества, он мог позволить себе высокомерно требовать безвиза с Европой как нечто само-собой полагающегося, но времена изменились.
— Может быть, должен быть «тайм-аут» для любых, я имею в виду любых визитов из России. Вплоть до вторжения в Крым эти люди высокомерно требовали безвизового режима с ЕС. Просто заморозьте визы, за исключением чрезвычайных семейных обстоятельств. На карту поставлена безопасность Европы. Этого достаточно, — посоветовал Тоомас Хендрик Ильвес.
Напомним, 15 апреля, в четверг, в Украину прибыли министр иностранных дел Эстонии Ева-Мария Лийметс, министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс и глава МИД Литвы Габриэлюс Ландбергсис.