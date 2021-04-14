15 апреля, в четверг, в Украину прибудут министр иностранных дел Эстонии Ева-Мария Лийметс, министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс и глава МИД Литвы Габриэлюс Ландбергсис.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

Высокопоставленные дипломаты посетят Украину, чтобы выразить свою поддержку и солидарность на фоне того, как Россия продолжает развертывать все новые и новые резервы на границах Украины: как на севере и востоке, там и на юге - в Крыму. В частности, на встречи обсудят значительное обострение ситуации в области безопасности региона Поморья, а также массовую российскую пропаганду и регулярные фейки.

Дмитрий Кулеба и балтийские министры также обговорят практические шаги для поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины, укрепление безопасности взаимодействия, уделят особое внимание продвижению европейской и евроатлантической интеграции Украины.

Ранее НикВести сообщали, что Латвия выступит в поддержку предоставления Плана действий по членству (ПДЧ) в НАТО для Украины. Рига считает, что уже настало время дать Киеву этот план.