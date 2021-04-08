Латвия выступит в поддержку предоставления Плана действий по членству (ПДЧ) в НАТО для Украины. Рига считает, что уже настало время дать Киеву этот план.

Об этом в интервью латвийским СМИ заявил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс, пишет РБК-Украина.

В частности, он прокомментировал стягивание российских войск к границам Украины и эскалацию на Донбассе.

— Сейчас точно не понятно, что это: демонстрация силы или реальная агрессия. Но есть все основания для беспокойства ... Украина уже в течение 15 лет пытается присоединиться к НАТО путем получения Плана действий для членства. Видимо, уже время предоставить этот План Украине. Это будет как минимум сигналом от нас (НАТО, — ред.), что украинцы не останутся без поддержки. Я однозначно поддержу такое решение, — заявил он.

Отмечается, что ПДЧ не является гарантией вступления в НАТО, но предлагает кандидатам перечень мер, из которых они сами могут выбрать подходящие и наиболее рациональные для подготовки к вступлению в альянс. Как правило, страна-претендент сама наполняет ПДЧ содержанием, оно должно отвечать критериям для вступления в НАТО.

Напомним, ранее министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Вильнюс предложит странам-участницам НАТО предоставить ПДЧ для Украины. Ожидается, что такое решение может быть принято на июньском саммите.

Ранее минобороны США, Великобритании, Канады, Литвы и Польши провели виртуальные переговоры по ситуации вокруг Украины, а также потенциальным возможностям ее поддержки в сфере безопасности и обороны.