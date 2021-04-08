Минобороны США, Великобритании, Канады, Литвы и Польши провели виртуальные переговоры по ситуации вокруг Украины, а также потенциальным возможностям ее поддержки в сфере безопасности и обороны.

Об этом говорится в официальном сообщении Пентагона, обнародованном в среду по результатам обсуждений, передает собственный корреспондент Укринформа.

«Лидеры подтвердили твердую поддержку суверенитета, территориальной целостности и евроатлантическим устремлениям Украины и обсудили беспокойство в связи с усилениями военной активности РФ в регионе», — подчеркнули в американском оборонном ведомстве.

При этом отмечается, что стороны подтвердили намерения провести обучение и обеспечить поддержку Украины с целью усиления оборонных возможностей ВСУ, а также достижения прогресса в вопросах оперативной совместимости с НАТО.

Инициатором встречи стал государственный секретарь по вопросам обороны Великобритании Бен Уоллес.