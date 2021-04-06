Президент Украины Владимир Зеленский считает, что НАТО — это единственный путь для завершения войны на Донбассе.

Об этом он заявил в ходе телефонного разговора с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом 6 апреля, передает пресс-служба Офиса Президента.

— Мы стремимся реформированию нашей армии и оборонного сектора, но одними реформами Россию не остановить. НАТО — это единственный путь к окончанию войны на Донбассе. Плана действий по членству в Альянсе станет настоящим сигналом для РФ, — сказал Владимир Зеленский.

Также глава государства в ходе разговора заявил, что в последние недели на Донбассе наблюдается очень опасная тенденция к увеличению количества нарушений режима прекращения огня со стороны противника и количества погибших украинских военных. Президент проинформировал Йенса Столтенберга о стягивании Россией войск к границам Украины.

Владимир Зеленский призвал страны-члены НАТО уделять больше внимания вопросам безопасности в Черном море и усиливать там свое военное присутствие, которое должно «стать мощным фактором для сдерживания России, которая продолжает масштабную милитаризацию региона и препятствует торговом судоходству».

Ранее в Офисе Президента прокомментировали телефонный разговор президента США Джо Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским. Там заявили, что Джо Байден восхитился лидерством Владимира Зеленского.