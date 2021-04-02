Президент Украины Владимир Зеленский и президент Соединенных Штатов Джо Байден провели первый телефонный разговор. Беседа двух лидеров состоялась на фоне обострения на Донбассе и наращивания российских войск у границы Украины.

Об этом сообщает источник РБК-Украина в Офисе президента.

Издание Politico отмечает, что Владимир Зеленский и американский лидер Джо Байден обсудили информацию о стягивании Россией войск к украинской границе. Джо Байден заявил о поддержке Украины.

По данным информированных источников издания, разговор Байдена и Зеленского длился около 30-40 минут. Джо Байден, как рассказали источники, заявил Владимиру Зеленскому, что «верит в Украину».

Позже Владимир Зеленский сделал заявление после своего первого разговора с американским президентом Джо Байденом. Зеленский заявил, что Украина ценит поддержку со стороны США на разных уровнях.

На странице в Twitter он отметил, что американское партнерство имеет решающее значение для Украины.

— Мы стоим плечом к плечу, когда речь идет о сохранении наших демократий. Я серьезно настроен реформировать Украину, увеличить прозрачность и достичь мира, — написал он.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что президент США Джо Байден в 50-минутном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским заверил в поддержке проводимых в Украине реформ.

— Джозеф Байден в разговоре с Владимиром Зеленским заверил собеседника в поддержке проводимых в Украине реформ. По словам президента США у него есть полная информация о том, что происходит в Украине и вокруг неё. Он заверил, что США не оставят Украину без поддержки. Это был хороший разговор. Он продолжался около 50-ти минут, — сообщил Андрей Ермак в комментарии агентству «Интерфакс-Украина» в пятницу вечером.

Напомним, Главное управление разведки Минобороны заявило о высокой угрозе вторжения РФ: оккупанты готовят целый комплекс диверсий и уловок, чтобы спровоцировать ВСУ на решительный ответ. После этого РФ начнет полномасштабное наступление на Востоке под эгидой «защиты российских граждан от притеснений».

Ранее сообщалось, что Европейское командование вооруженных сил США повысило уровень допустимости боевых столкновений с возможного до потенциально неминуемого после методичного развертывания российских формирований вдоль границы Украины.