Европейское командование вооруженных сил США повысило уровень допустимости боевых столкновений с возможного до потенциально неминуемого после методичного развертывания российских формирований вдоль границы Украины.

Об этом сообщает New York Tines

Европейские наблюдатели за последние недели заметили новое вооружение у незаконных военнизированных формирований, поддерживаемых и снабжаемых Россией. Участились артиллерийские обстрелы. А российские переговорщики угрожают срывом процесса «мирных переговоров».

Некоторые официальные лица США считают, что Россия в основном занимается бряцанием оружием и не желает возобновлять наступление. Другие обеспокоены больше, полагая, что намерения агрессора неясны и что операция, направленная на проверку нового президента, может быстро перерасти полномасштабню войну.

На этой неделе генерал Тод Уолтерс, глава европейского командования США, повысил уровень дежурства американских военных во второй раз за несколько дней после того, как российские войска не смогли покинуть приграничный регион Украины. Американские стратеги ожидали, что войска покинут этот район, примерно в 30 милях от границы с Украиной, после завершения военных учений 23 марта. По оценке аналитиков США, возле украинской границы РФ стянула до 4 тысяч бойцов.

По словам нынешних и бывших официальных лиц США, регулярные обстрелы на востоке Украины и наращивание войск могут стать для Москвы способом измерить приверженность администрации Байдена Украине.

— Это может быть позерством, но Кремль испытывает новую администрацию. Россия не заинтересована в реальном мире для Украины и хочет, чтобы страна оставалась как можно более дестабилизированной, — сказал бывший командующий американской армией в Европе Фредерик Ходжес, который сейчас работает в аналитическом центре вооруженных сил США в Европе.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак рассказал, что российские войска сосредотачиваются на границе Украине под видом военных учений «‎Запад-2021».