Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак рассказал, что российские войска сосредотачиваются на границе Украине под видом военных учений «‎Запад-2021».

Об этом он заявил во время своего отчета перед Верховной Радой.

По данным на 30 марта вдоль украинской границы и на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма оккупанты собрали 28 батальоны тактических групп.

Штабные аналитики готовятся, что Россия дополнительно перебросит к границе «до 25 батальонных тактических групп, что в совокупности с имеющимися развернутыми силами и средствами вблизи с государственной границей Украины создает угрозу военной безопасности государства».

Руслан Хомчак рассказал также, что с момента оккупации Крыма в 2014 году Россия увеличила свое военное присутствие на полуострове до 32,7 тыс. военнослужащих.

В частности, в середине марта 2021 года на крымском полигоне «‎Опук» российская армия отрабатывала высадку воздушного и морского десанта с участием двух батальонов и артиллерии. После учений военные подразделения остались в районе полигона. К ним присоединились еще 5 батальонов.

По данным ВСУ, на оккупированном Донбассе развернуты 14 полков российской армии в составе 28 тысяч военных. Ими руководят кадровые офицеры РФ. Эти полки действуют при поддержке российских регулярных войск.

На востоке Украины находится также аппарат военных советников и инструкторов в составе 2 тысяч человек. Они готовят разведчиков.

В Ростовской области России дополнительно содержатся до 12 батальонных тактических групп со сроком готовности 1-2 суток, что дает возможность быстро реагировать на возможные действия украинской армии.

Главнокомандующий отметил, что приоритетная задача российских войск на Донбассе - поддержание боевой готовности путем постоянных тренировок и накопления материальных запасов.

С начала года на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей из России завезли около 19 тыс. тонн горючего, 335 тонн боеприпасов, 35 автомобилей, 3 танка, реактивные системы залпового огня и спецтехнику.

По словам Руслана Хомчака, войска РФ постоянно провоцируют украинских бойцов, ведя огонь из населенных пунктов, объектов критической инфраструктуры, культурных и религиозных объектов.

Напомним, Министерство обороны Украины располагает информацией о том, что Россия наращивает боевой потенциал группировки войск на оккупированных ею территориях и вблизи границ Украины.