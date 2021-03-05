Министерство обороны Украины располагает информацией о том, что Россия наращивает боевой потенциал группировки войск на оккупированных ею территориях и вблизи границ Украины.

Об этом сооьщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

— Российская Федерация продолжает проводить мероприятия провокационного характера, противоречащие международным договоренностям и взятым государством-агрессором на себя обязательствам. В частности, Россия наращивает боевой потенциал группировки войск на временно оккупированных территориях и вблизи границ Украины, — говорится в рпесс-службе.

По информации Главного управления разведки Минобороны Украины, российские оккупационные администрации на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях с конца февраля активизировали «идеологическую работу среди местного населения».

По данным разведки, «в общественных местах, на остановках общественного транспорта, вблизи торговых площадок, административных, образовательных и медицинских учреждений увеличились объемы размещения информации, направленной на героизацию российско-оккупационных войск и пропаганды военной службы в составе соединений и частей первого и второго армейских корпусов».

Кроме того, сообщают разведчики, «в местных СМИ, на платформах социальных сетей и в сервисах обмена короткими сообщениями телекоммуникационных сетей возросла интенсивность агитационных мероприятий среди местных жителей о прохождении военной службы в рядах оккупантов».

Напомним, российско-оккупационные войска на Донбассе с нарушением линий разведения сил передислоцировали шесть танков и три гаубицы.