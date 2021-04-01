Главное управление разведки Минобороны рапортует про высокую угрозу вторжения: оккупанты готовят целый комплекс диверсий и уловок, чтобы спровоцировать ВСУ на решительный ответ. После этого РФ начнет полномасштабное наступление на Востоке под эгидой «защиты российских граждан от притеснений».

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

Эксперты разведки выяснили, что агрессор подготавливает продвижение вглубь украинской территории, завуалированное под защиту «русскоязычного населения Донбасса» (которое, безусловно, состоит из граждан Украины).

Также аналитики Минобороны утверждают, что российская агентура и провластные СМИ получили методички по освещению наступления под выгодным для Кремля ракурсом — якобы РФ проводит «миротворческую операцию сопоставимую с агрессивными нападками ВСУ».

Ранее НикВести сообщали, что Европейское командование вооруженных сил США повысило уровень допустимости боевых столкновений с возможного до потенциально неминуемого после методичного развертывания российских формирований вдоль границы Украины.