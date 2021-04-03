В Офисе Президента прокомментировали телефонный разговор президента США Джо Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленский.

Соответствующее заявление опубликовали на сайте ОП.

Там заявили, что Джо Байден восхитился лидерством Владимира Зеленского.

«Большое внимание уделялось развитию демократий в обеих странах. Главы государств отметили, что установление и сохранение демократии — это сложная ежедневная работа. В этом контексте Джо Байден подчеркнул, что восхищается лидерством Владимира Зеленского в превращении Украины в государство с прочными демократическими институтами», — отметили в Офисе Президента.