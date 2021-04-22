Кремль не ответил на предложение президента Украины Владимира Зеленского провести встречу с российским коллегой Владимиром Путиным на Донбассе. С таким предложением украинский президент выступил на фоне эскалации конфликта на Донбассе.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Reuters, передает РБК-Украина.

— Украина не получила ответа из Кремля на приглашение президента Владимира Зеленского своему российскому коллеге Владимиру Путину во вторник для переговоров в зоне конфликта на Донбассе, — сказал он.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту РФ Владимиру Путину встретиться на Донбассе. Встреча может состояться «в любой точке, где идет война».

Спустя день президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что страны, которые решат «сжечь или взорвать мосты с Россией», пожалеют об этом.