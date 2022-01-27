Глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким уверен, что российские оккупанты не станут захватывать Николаевскую область, поскольку в регионе «мало ресурсов и стратегического значения, но очень много военных».

Об этом говорится в материале НикВести «Пить чай или готовиться к войне? Самое актуальное о территориальной обороне Николаевщины».

Чиновник при этом указал, что захватчики «могут получить».

— За 8 лет этих сценариев — бесконечное количество. Считаю, что у страны-агрессора всегда есть много сценариев, они будут делать свои шаги в соответствии с реакцией. Мое мнение, что нападать в данной ситуации можно там, где их ждут — у нас их не ждут. У нас очень мотивированные люди, есть опыт войны. У нас уже не та армия, которая была до 2014 года. Военные работают, у нас много профессиональных военных. Я бы не полез в область, где мало ресурсов и стратегического значения, но очень много военных. У нас очень много военных, нечего сюда лезть — могут получить, — пояснил Виталий Ким.

СПРАВКА:

Отметим, что Кабмин Украины постановлением от 2015 года утвердил перечень объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства.

Только в раздел «Сфера обороны» в него внесли 5 предприятий Николаевской области: авиаремонтный завод «НАРП», Николаевский судостроительный завод, завод «Зоря»-«Машпроект», Проектный центр кораблестроения и Николаевский бронетанковый завод.

Тут можно отметить, что в Одесской области подобных предприятий лишь два: Одесский авиационный завод и предприятие «Гранит».

В разделе «Транспортная сфера» имеется перечень трех стратегических объектов Николаевщины: морпорт, порт «Ольвия» и «Дельта-Лоцман».

К примеру, у соседей в Херсоне таких объекта лишь два: Скадовский морпорт и порт Херсона.

Также в Николаевской области два предприятия имеют статус «обеспечивающих размещение и хранение материальных ценностей государственного резерва».

Ранее немецкое издание Bild рассказало о разрабатываемой РФ спецоперации между границей Николаевской области и пригородом Одессы.

Как известно, мэр Николаева Александр Сенкевич надеется, что в XXI столетии «Homo sapiens будут воздерживаться от реальных военных действий».

Недавно военные тренировались держать оборону на побережье возле Коблево.