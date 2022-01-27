Глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким уверен, что российские оккупанты не станут захватывать Николаевскую область, поскольку в регионе «мало ресурсов и стратегического значения, но очень много военных».
Об этом говорится в материале НикВести «Пить чай или готовиться к войне? Самое актуальное о территориальной обороне Николаевщины».
Чиновник при этом указал, что захватчики «могут получить».
— За 8 лет этих сценариев — бесконечное количество. Считаю, что у страны-агрессора всегда есть много сценариев, они будут делать свои шаги в соответствии с реакцией. Мое мнение, что нападать в данной ситуации можно там, где их ждут — у нас их не ждут. У нас очень мотивированные люди, есть опыт войны. У нас уже не та армия, которая была до 2014 года. Военные работают, у нас много профессиональных военных. Я бы не полез в область, где мало ресурсов и стратегического значения, но очень много военных. У нас очень много военных, нечего сюда лезть — могут получить, — пояснил Виталий Ким.
СПРАВКА:
Отметим, что Кабмин Украины постановлением от 2015 года утвердил перечень объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства.
Только в раздел «Сфера обороны» в него внесли 5 предприятий Николаевской области: авиаремонтный завод «НАРП», Николаевский судостроительный завод, завод «Зоря»-«Машпроект», Проектный центр кораблестроения и Николаевский бронетанковый завод.
Тут можно отметить, что в Одесской области подобных предприятий лишь два: Одесский авиационный завод и предприятие «Гранит».
В разделе «Транспортная сфера» имеется перечень трех стратегических объектов Николаевщины: морпорт, порт «Ольвия» и «Дельта-Лоцман».
К примеру, у соседей в Херсоне таких объекта лишь два: Скадовский морпорт и порт Херсона.
Также в Николаевской области два предприятия имеют статус «обеспечивающих размещение и хранение материальных ценностей государственного резерва».
Ранее немецкое издание Bild рассказало о разрабатываемой РФ спецоперации между границей Николаевской области и пригородом Одессы.
Как известно, мэр Николаева Александр Сенкевич надеется, что в XXI столетии «Homo sapiens будут воздерживаться от реальных военных действий».
Недавно военные тренировались держать оборону на побережье возле Коблево.
Глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким уверен, что российские оккупанты не станут захватывать Николаевскую область, поскольку в регионе «мало ресурсов и стратегического значения, но очень много военных».
Об этом говорится в материале НикВести «Пить чай или готовиться к войне? Самое актуальное о территориальной обороне Николаевщины».
Чиновник при этом указал, что захватчики «могут получить».
— За 8 лет этих сценариев — бесконечное количество. Считаю, что у страны-агрессора всегда есть много сценариев, они будут делать свои шаги в соответствии с реакцией. Мое мнение, что нападать в данной ситуации можно там, где их ждут — у нас их не ждут. У нас очень мотивированные люди, есть опыт войны. У нас уже не та армия, которая была до 2014 года. Военные работают, у нас много профессиональных военных. Я бы не полез в область, где мало ресурсов и стратегического значения, но очень много военных. У нас очень много военных, нечего сюда лезть — могут получить, — пояснил Виталий Ким.
СПРАВКА:
Отметим, что Кабмин Украины постановлением от 2015 года утвердил перечень объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства.
Только в раздел «Сфера обороны» в него внесли 5 предприятий Николаевской области: авиаремонтный завод «НАРП», Николаевский судостроительный завод, завод «Зоря»-«Машпроект», Проектный центр кораблестроения и Николаевский бронетанковый завод.
Тут можно отметить, что в Одесской области подобных предприятий лишь два: Одесский авиационный завод и предприятие «Гранит».
В разделе «Транспортная сфера» имеется перечень трех стратегических объектов Николаевщины: морпорт, порт «Ольвия» и «Дельта-Лоцман».
К примеру, у соседей в Херсоне таких объекта лишь два: Скадовский морпорт и порт Херсона.
Также в Николаевской области два предприятия имеют статус «обеспечивающих размещение и хранение материальных ценностей государственного резерва».
Ранее немецкое издание Bild рассказало о разрабатываемой РФ спецоперации между границей Николаевской области и пригородом Одессы.
Как известно, мэр Николаева Александр Сенкевич надеется, что в XXI столетии «Homo sapiens будут воздерживаться от реальных военных действий».
Недавно военные тренировались держать оборону на побережье возле Коблево.