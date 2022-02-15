Из-за отсутствия кворума запланированная на 16 февраля внеочередная сессия Николаевского городского совета, на которой планировалось рассмотреть вопрос финансирования Сил территориальной обороны, не состоится.

Об этом в комментарии НикВести рассказала глава фракции «Европейской солидарности» в Николаевском городском совете Елена Киселева.

По её словам, большинство депутатов городского совета сообщили, что не смогут присутствовать на сессии, поскольку заболели.

— Сессии в городе Николаеве не будет. Почему? Потому что, скажем так, кулуарное объяснение о том, что не смогли собрать кворум. Кто не подтвердил свое присутствие в такой горячий период – это, скорее всего, нужно задать вопрос Фалько, потому что именно аппарат совета обзванивал депутатов. Я так понимаю, что большинство ссылалось на болезни, – сказала Елена Киселева.

Она считает, что для выделения денег на финансирование Сил теробороны городу необходимо отказаться от тех программ, которые на сегодняшний день не актуальны.

— Ещё возвращаясь наперед. Во время рассмотрения бюджета Николаева мы говорили, что в нем должны быть заложены деньги для финансирования теробороны. Потому что мы предполагали, что в центральном бюджете ничего этого нет. Бездействие на протяжении уже почти трех лет привели к тому, что у нас сегодня это, увы, находится в состоянии, которое могло бы быть лучше. Николаев сегодня способен поддерживать Силы теробороны, нам нужно отказаться от каких-то программ, которые не есть «горячими» и актуальными. Да, естественно мы будем поддерживать это, потому что это наша идея и наши принципы. Да, города Украины должны иметь такую опцию как Силы теробороны. Но проблема в том, что это немножко поздно. Но мы радуемся тому, что очевидные вещи стали уже для определенных политических сил откровением, – рассказала Елена Киселева.

Ранее сообщалось, что депутаты Николаевского областного совета приняли целевую программу поддержки территориальной обороны с первоначальным бюджетом в 2 миллиона гривен.

В Украине только 13 областных советов на сессиях утвердили целевые программы поддержки территориальной обороны.

Местные депутаты других областей присмотрели на эти цели средства в диапазоне от 1,26 миллионов гривен (Ивано-Франковская область) до 10 миллионов гривен (Черниговская область). Для финансирования программы вносились изменения в областные бюджеты.

Отметим, что комплектация штата ТрО в мирное время проводится за счет профессиональных военных. Они будут формировать «скелет» органов теробороны, в случае введения «особенного периода», когда бригады увеличатся за счет резервистов, подписавших соответствующий контракт.

Ранее сообщалось, что глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким пошутил насчет необходимости иметь при себе «тревожный чемоданчик»— набор вещей первой необходимости для быстрой эвакуации из зоны чрезвычайного происшествия или эпицентра военных действий. Чиновник с улыбкой сказал, что он понадобится, «если будем наступать».

Глава Николаевского облсовета Анна Замазеева призвала жителей области пройти курсы по тактической медицине.

Во вторник, 15 февраля, депутаты Николаевского областного совета соберутся на внеочередное заседание сессии, чтобы утвердить программу территориальной обороны в области.

Ранее «Слуги народа» решили срочно созвать сессию Николаевского облсовета, чтоб начать укреплять оборону региона.

Данная инициатива принимается на фоне срочного предупреждения спецслужб США о нападении России на Украину, которое, вероятно, может произойти 16 февраля.

Напомним, что, по словам Виталия Кима, в области на сейчас работают лишь 30-40% систем оповещения граждан.

Ранее он говорил о том, что уверен, что российские оккупанты не станут захватывать Николаевскую область, поскольку в регионе «мало ресурсов и стратегического значения, но очень много военных».