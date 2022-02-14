Фракция партии «Слуга народа» обратилась к Николаевскому городскому голове Александру Сенкевичу с просьбой созвать внеочередную сессию, чтобы утвердить программу территориальной обороны Николаева и предусмотреть надлежащее ее финансирование.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила глава фракции партии «Слуга народа» в городском совете Татьяна Домбровская.

О какой-то конкретной дате заседания речь не идет.

Она пояснила, что депутаты озабочены ситуацией, которая сложилась на границе нашего государства с РФ.

— Понимая современные вызовы необходимости повышения обороноспособности Украины, особое значение приобретает развертывание подразделений территориальной обороны и поддержание в постоянной готовности системы управления территориальной обороной Николаева. Поэтому городской совет должен утвердить программу территориальной обороны Николаева и предусмотреть надлежащее ее финансирование, — указала Татьяна Домбровская.

Ранее «Слуги народа» решили срочно созвать сессию Николаевского облсовета, чтоб начать укреплять оборону региона.

Данная инициатива принимается на фоне срочного предупреждения спецслужб США о нападении России на Украину, которое, вероятно, может произойти 16 февраля.

Также появилась информация, что Россия в случае вторжения на Украину нацелится на захват крупных городов, включая Киев.

В Белом доме считают, что вторжение РФ в Украину может начаться до завершения зимней Олимпиады в Пекине.

Напомним, ранее немецкое издание Bild написало, что план российского вторжения в Украину включает блокаду крупных городов и активизацию размещенных в них агентурных ячеек. В дальнейшем оккупанты намерены создать марионеточное правительство, а украинских активистов отправить в концентрационные лагеря.

Напомним, что 11 февраля дипломаты сразу 8 стран опубликовали предостережение для своих граждан — им рекомендуется срочно покинуть пределы Украины на фоне новостей о возрастании рисков российского вторжения.

Советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан призвал находящихся в Украине американских граждан уехать оттуда в течение следующих 24-48 суток из-за риска российского вторжения.

По информации издания The Guardian сообщает, президент США Джо Байден якобы сообщил лидерам НАТО и ЕС в телефонном разговоре, что президент России Владимир Путин принял решение начать вторжение в Украину в ближайшие несколько дней.