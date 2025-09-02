У справі Невінчаного завершили дослідження письмових доказів — частину матеріалів визнали недопустимими

Обвинувачений Андрій Невінчаний на засіданні суду 2 вересня. Фото: ПН

Центральний районний суд Миколаєва завершив дослідження письмових доказів у кримінальному провадженні щодо Андрія Невінчаного, який обвинувачується в умисному вбивстві Олександра Тарасюка та пораненні Юрія Богомяткова.

Про це повідомляє ПН.

Суд досліджував документи, зокрема матеріали щодо загиблого Олександра Тарасюка. Прокурор вказав на можливу помилку в датах: експертиза датована 9 травня 2024 року, проте у постанові зазначено 10 травня. В свою чергу адвокат Володимир Тимошин наголосив, що незрозуміло, яким чином отримано цей доказ, адже слідча раніше не змогла пояснити його походження.

Окремо суддя звернув увагу на результати експертизи ножів, вилучених на місці події. У протоколах виявили невідповідності, що, за словами судді, «створює стійке враження, ніби всі ці ножі переплутані».

Реклама

Адвокат Володимир Тимошин заявив клопотання про визнання протоколу огляду тіла загиблого та відповідних експертних висновків недопустимими доказами.

— Зі сторони захисту заявлялося клопотання про визнання протоколу огляду трупу недопустимим доказом. Під час судового розгляду допитувались слідчий і експерт, який нам пояснив походження предмета, який надається зараз на дослідження і щодо якого проводилась експертиза. Експерт і слідчий не змогли надати відповідь, де вони його взяли. Тому ми заявили клопотання про визнання зазначених доказів, висновку експерта, недопустими під час прийняття рішення по суті у нарадчій кімнаті, — зазначив Володимир Тимошин.

Прокурор Роман Тузов повідомив, що письмові заперечення подасть пізніше.

Справа про різанину в Миколаєві 3 травня

Близько опівночі 3 травня 2024 року біля магазину по вулиці Архітектора Старова внаслідок конфлікту між місцевими мешканцями двоє чоловіків зазнали поранень ножем. Один з них — Олександр Тарасюк загинув. Другим потерпілим, якого госпіталізували до лікарні, виявився рецидивіст Юрій Богомятков, який фігурує у кількох кримінальних справах.

Подія сталась вночі 3 травня 2024 року. Фото: ГУНП Миколаївщини Невінчанний під час конфлікту смертельно поранив ножем Олександра Тарасюка. Фото: ГУНП Миколаївщини

42-річним підозрюваним виявився Андрій Невінчанний, який працює в адміністрації Центрального ринку в Миколаєві та є двоюрідним братом колишнього депутата Миколаївської міськради від забороненої «ОПЗЖ» Максима Невінчанного.

6 травня миколаївця арештували. 26 липня правоохоронні органи завершили досудове розслідування та передали обвинувальний акт для розгляду справи. Чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі.

Зазначимо, що у жовтні адвокат просив про відвід судді Центрального районного суду Володимира Алєйнікова, який слухає дану справу. Адвокати звернули увагу, що суддя дав інтервʼю виданню «Новини N», в якому він дозволив собі оцінити дії обвинуваченого та розповів про спілкування із потерпілим Богомятковим, коли той знаходився на передовій.

Однак суддя Центрального районного суду Сергій Медюк у заяві щодо відводу відмовив. 6 грудня під час вивчення письмових доказів, наданих прокуратурою, у протоколах огляду місця події виявили помилки та розбіжності. Сторона захисту наголосила на необхідності викликати у суд слідчу, яка складала протоколи для допиту.

На допиті 12 грудня слідча визнала, що дійсно не складала протоколи самостійно. Не дивлячись на це, суд відхилив клопотання адвокатів щодо визнання недопустимими двох протоколів обшуку та продовжив тримання під вартою обвинуваченого.

На засіданні 26 лютого було ухвалено рішення допитати слідчих, у протоколах яких вкотре були виявлені розбіжності. 9 квітня Центральний районний суд допитав слідчих та медичного експерта в рамках справи про вбивство Олександра Тарасюка, в якому обвинувачується Андрій Невінчанний. У висновку фахівця та протоколі огляду тіла померлого були виявлені невідповідності.