Суд у справі Невінчанного допитає слідчих через розбіжності в матеріалах

У Центральному районному суді Миколаєва пройшло чергове засідання у справі Андрія Невінчанного про вбивство на вулиці Архітектора Старова. Через виявлені вкотре розбіжності у протоколах у суді допитають слідчих, які складали вказані матеріали.

Про це пишуть «МикВісті».

На засіданні 26 лютого суд продовжив вивчати письмові докази, зокрема висновки експертиз та протоколи слідчих дій. Виявлені невідповідності викликали сумніви в обох сторін процесу, тож захист і обвинувачення погодилися, що необхідно заслухати правоохоронців, які проводили огляд місця злочину та складали документи.

Окрему увагу суд приділив газовому балончику «Кобра», знайденому на місці події, однак його зв’язок зі злочином не встановлений.

— Прокурор зазначив, що сторона захисту висловлює сумніви (щодо вказаного предмета, — прим.). Ми маємо право на сумніви. Тому і поставили питання щодо клопотання про припинення дослідження постанови про визнання речовим доказом до зʼясування обставин, яке відношення має протокол та балон до кримінального провадження. В даному випадку погоджуюсь з прокуратурою викликати і слідчого, і оперуповноваженого, — сказав адвокат.

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Суд також розглянув клопотання прокурора Романа Тузова про продовження тримання під вартою Андрія Невінчанного ще на 60 діб. Суддя Володимир Алєйніков задовольнив це клопотання.

Водночас адвокат Володимир Тимошин заперечив позицію обвинувачення щодо подальшого тримання під вартою. Він зауважив, що суд у своїх формулюваннях припустив вину обвинуваченого до винесення вироку, порушуючи презумпцію невинуватості.

— Прокурор у своїх клопотаннях жодним чином не обгрунтовує наявність зазначених ризиків, за нього, на жаль, це робить суд. У справі суд взагалі створив враження плутанини між ролями прокурора та судді. Суд відкидає всі доводи сторони захисту з приводу відсутності ризиків та вдається в детальне обґрунтування наявність ризиків навіть ті, які не доводить прокурор. Більш того, вже на цій стадії суд, порушуючи презумпцію невинуватості, керуючись з місця обвинувачення, зазначає, що обвинувачений схильний до небезпечних агресивних дій відносно іншої особи, що на думку суду доводить ймовірність вчинення ним нових злочинів. Тобто суду достатньо викладеного у обвинувальному акті. При тому, що суд не враховує досліджених відеодоказів, у яких вбачається, що Тарасюк та Богомятков під час конфлікту використовували ножі та поводили себе агресивно відносно Невінчанного, але про це не вказано у жодному обвинувальному акті, — сказав Володимир Тимошин.

У підсумку суддя Володимир Алєйніков клопотання прокурора задовольнив. У суді оголошена перерва до 8 квітня.

Справа про різанину в Миколаєві 3 травня

Близько опівночі 3 травня біля магазину по вулиці Архітектора Старова внаслідок конфлікту між місцевими мешканцями двоє чоловіків зазнали поранень ножем. Один з них — Олександр Тарасюк загинув. Другим потерпілим, якого госпіталізували до лікарні, виявився рецидивіст Юрій Богомятков, який фігурує у кількох кримінальних справах.

42-річним підозрюваним виявився Андрій Невінчанний, який працює в адміністрації Центрального ринку в Миколаєві та є двоюрідним братом колишнього депутата Миколаївської міськради від забороненої «ОПЗЖ» Максима Невінчанного.

6 травня миколаївця арештували. 26 липня правоохоронні органи завершили досудове розслідування та передали обвинувальний акт для розгляду справи. Чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі.

Зазначимо, що у жовтні адвокат просив про відвід судді Центрального районного суду Володимира Алєйнікова, який слухає дану справу. Адвокати звернули увагу, що суддя дав інтервʼю виданню «Новини N», в якому він дозволив собі оцінити дії обвинуваченого та розповів про спілкування із потерпілим Богомятковим, коли той знаходився на передовій.

Однак суддя Центрального районного суду Сергій Медюк у заяві щодо відводу відмовив.