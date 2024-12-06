Різанина у Миколаєві: у суді допитають слідчу, що складала протокол, в якому виявили помилки

Центральний районний суд Миколаєва, фото: «МикВісті»

У Центральному районному суді Миколаєва триває розгляд справи про вбивство, в якому підозрюється Андрій Невінчаний. Суд почав вивчати письмові докази, надані прокуратурою, однак у процесі їх розгляду у протоколах огляду місця події виявили помилки та розбіжності.

Засідання пройшло у четвер, 5 грудня, повідомляє кореспондентка «МикВісті».

Прокурор по справі Володимир Великохатько передав судді Володимиру Алєйнікову низку документів, серед яких електронні рапорти, два протоколи огляду від 4 травня з фототаблицям, акти роботи службового собаки, протокол огляду предмета від 9 травня, протокол огляду тіла загиблого Олександра Тарасюка, свідоцтво про смерть, копії його документів, висновки судмедекспертів тощо, постанови про зберігання речових доказів, ухвали суду тощо. Всі ці документи прокурор надав судді.

Дослідження розпочали з протоколу огляду місця події. Перший протокол суддя читав близько години, його постійно виправляла секретарка суду, адже, за словами самого Володимира Алєйнікова, написано «нерозбірливо, від руки». У деяких словах були відсутні літери і зрозуміти написане не міг ні сам суддя, ні прокурор.

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Суддя плутався у відстані предметів один між одним та розумінням їх розташування.

— На відстані від лівого краю фасадної частини лавки 2,5 та відставні від правої крайньої правої сходини 18,4 виявлено на поверхні… На поверхні чогось, незрозуміло чого, складний ніж..., — намагається читати протокол Володимир Алєйніков. — На поверхні чого виявлено складний ніж? Це ж предмет, може бути, злочину. А де він виявлений не зрозуміло, — питає адвокат Володимир Тимошин. — На поверхні… Ось тут слово якесь, — каже суддя. — Ну вам дали розшифровку (прокурор передав друкований текст протоколу для чіткішого розуміння, — прим.), — уточнив адвокат. — Немає там цього слова, — відповідає суддя. — Де ж той ніж був? — На поверхні асфальту. — Ні, на поверхні, далі йде слово, далі інше, — каже адвокат. — Ні, на поверхні асфальту складний ніж. Ну, прокурор каже на асфальті, може так, а може й не так, — відповів Алєйніков. — Літер не вистачає у слові «асфальту», — каже сторона захисту. — Дивіться, слідча Загоруйко, якщо вона щось вона щось друкує, то воно ні з чим не узгоджується. І суперечить усім принципам мови. У мене просто в інших справах таке є. Вона пише від руки для того, щоб ніхто цього не бачив, і пише таким чином, щоб точно ніхто не прочитав, — сказав Володимир Алєйніков.

Крім того, він не зміг розібрати параметри виявленого на місці ножа.

— Складаний ніж з маркуванням «Колумбії» із руківʼям, виготовленим з металу та встановленого полімерного матеріалу. Розміром довжина 3 сантиметри, — читає суддя. — А де там написана довжина? , — перепитує адвокат. — .... вони написали довше, — уточнює Алєйніков. — Довше 3 сантиметрів? Потім же ставиться питання експерту про встановлення зброї. Ми не можемо встановити, де ніж знайшли, начебто на асфальті, а тут ви читаєте, що розміром, а кажете довжина. Тут написано «дов і 3 сантиметри». Довше 3 сантиметрів це як? 5, 6?, — зазначає Володимир Тимошин. — Не знаю. Ну, на метр, два, три, — вирішив пожартувати у відповідь суддя.

Крім того, у протоколі містяться детально і точно описані предмети, які є побічно стосуються справи. Наприклад, про знайдені недопалки цигарок та паперові стаканчики, які зазначені як речові докази. «Ну, їм треба великий протокол скласти, вони пишуть», пояснив суддя Алєйніков.

Після першого протоколу судді знадобилось менше двох хвилин, аби зачитати другий протокол, написаний тією ж слідчою. Адвокати звернули увагу суду, що обидва документи різні за почерком та стилем написання. З останнім Володимир Алєйніков погодився.

Сторона захисту наголосила на необхідності викликати у суд слідчу, яка складала протоколи для допиту. Суд задовольнив дане клопотання. У суді оголошена перерва.

Справа про різанину в Миколаєві 3 травня

Близько опівночі 3 травня біля магазину по вулиці Архітектора Старова внаслідок конфлікту між місцевими мешканцями двоє чоловіків зазнали поранень ножем. Один з них — Олександр Тарасюк загинув. Другим потерпілим, якого госпіталізували до лікарні, виявився рецидивіст Юрій Богомятков, який фігурує у кількох кримінальних справах.

42-річним підозрюваним виявився Андрій Невінчанний, який працює в адміністрації Центрального ринку в Миколаєві та є двоюрідним братом колишнього депутата Миколаївської міськради від забороненої «ОПЗЖ» Максима Невінчанного.

6 травня миколаївця арештували. 26 липня правоохоронні органи завершили досудове розслідування та передали обвинувальний акт для розгляду справи. Чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі.

Зазначимо, що у жовтні адвокат просив про відвід судді Центрального районного суду Володимира Алєйнікова, який слухає дану справу. Адвокати звернули увагу, що суддя дав інтервʼю виданню «Новини N», в якому він дозволив собі оцінити дії обвинуваченого та розповів про спілкування із потерпілим Богомятковим, коли той знаходився на передовій.

Однак суддя Центрального районного суду Сергій Медюк у заяві щодо відводу відмовив.