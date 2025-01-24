Суддя Алєйніков продовжив арешт Невінчанного ще на два місяці та відхилив клопотання захисту щодо помилок у доказах

Обвинувачений Андрій Невінчанний та його адвокати Володимир Тимошин та Анастасія Гречана. Фото: «МикВісті»

Суддя Центрального районного суду Володимир Алєйніков продовжив тримання під вартою обвинуваченого у вбивстві на вулиці Архітектора Старова Андрія Невінчанного. Він також відхилив клопотання адвокатів щодо визнання недопустимими двох протоколів обшуку.

Про це «МикВісті» розповів адвокат Володимир Тимошин.

За словами сторони захисту, у своїй ухвалі про продовження арешту суд вказує, що обвинувачений «вчинивши злочин, може вчиняти інші злочини, пов'язані з посяганням на життя осіб». Адвокат вважає, що висловлювання судді напряму є порушенням принципу презумпції невинуватості.

— Суд відкидає будь-які доводи сторони захисту, при чому обґрунтовані більш детально. Прокурор три-чотири слова скаже, і далі за нього каже суд, і в своїх ухвалах він більше за прокурора працює. Вважаємо, що порушується презумпція невинуватості, бо неможливо назвати людину винною або зазначити, що вона вчинила злочин до вироку суду. Тим не менш, шановний суд в своїх ухвалах неодноразово зазначає, що Невінчаний вчинив злочин, саме вчинив, не обвинувачується, а вчинив посягання на життя. Незважаючи на те, що прокурор лише зазначає, що у зв'язку з тим, що він вчинив це правопорушення, на думку прокурора, він схильний до вчинення інших злочинів. І суд з цим погоджується і зазначає, що доведено, не знаю чим, але доведено, що він може вчиняти інші злочини, пов'язані з посяганням на життя осіб. І потерпілий Тарасюк, і Богомятков мали при собі ножі, це жодним чином не зазначено в виновальному акті. Суддя зазначає, що це є незначні доводи зі сторони захисту і ніяк не впливають на кваліфікацію. На мою особисту думку, суддя упереджений у зазначеному провадженні, — каже Володимир Тимошин.

Суддя Володимир Алєйніков. Фото: «МикВісті»

Крім того, Володимир Алєйніков відхилив і доводи адвокатів у помилках в письмових доказах.

Мова йде про два протоколи обшуку з місця події, які були підписані слідчою відділення поліції Ольгою Загоруйко. Попередньо під час вивчення письмових доказів сторона захисту заявила, що на їх думку, у протоколах місць огляду події були виявлені фальсифікації. Адвокати звернули увагу суду, що обидва документи різні за почерком та стилем написання, хоча підписувала їх одна й та сама людина.

На допиті 12 грудня слідча визнала, що дійсно не складала протоколи самостійно.

Але, на думку суду, це порушення є незначним.

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— Дійсно слідчий визнав, що це не вона писала. Але суд вважає, що це є незначним порушенням і ніяк не впливає. Як він зазначив, слідчий надав доручення іншим особам здійснити огляд. На думку суду, якщо почитати його ухвалу, то будь-хто так може написати, — зазначив адвокат.

Справа про різанину в Миколаєві 3 травня

Близько опівночі 3 травня біля магазину по вулиці Архітектора Старова внаслідок конфлікту між місцевими мешканцями двоє чоловіків зазнали поранень ножем. Один з них — Олександр Тарасюк загинув. Другим потерпілим, якого госпіталізували до лікарні, виявився рецидивіст Юрій Богомятков, який фігурує у кількох кримінальних справах.

42-річним підозрюваним виявився Андрій Невінчанний, який працює в адміністрації Центрального ринку в Миколаєві та є двоюрідним братом колишнього депутата Миколаївської міськради від забороненої «ОПЗЖ» Максима Невінчанного.

6 травня миколаївця арештували. 26 липня правоохоронні органи завершили досудове розслідування та передали обвинувальний акт для розгляду справи. Чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі.

Зазначимо, що у жовтні адвокат просив про відвід судді Центрального районного суду Володимира Алєйнікова, який слухає дану справу. Адвокати звернули увагу, що суддя дав інтервʼю виданню «Новини N», в якому він дозволив собі оцінити дії обвинуваченого та розповів про спілкування із потерпілим Богомятковим, коли той знаходився на передовій.

Однак суддя Центрального районного суду Сергій Медюк у заяві щодо відводу відмовив.