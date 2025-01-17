Справа про смертельну різанину у Миколаєві: адвокати вказали на помилки слідства під час збору доказів

Обвинуваченого Андрія Невінчанного привезли на сьогоднішнє засідання. Фото: «МикВісті»

У Центральному суді Миколаєва пройшло чергове засідання у справі про вбивство на вулиці Архітектора Старова. Сторона захисту подала клопотання щодо визнання недопустимими двох протоколів з місця обшуку, які були підписані тією слідчою, яка їх не складала.

Засідання пройшло у пʼятницю, 17 січня, повідомляє кореспондентка «МикВісті».

Мова йде про два протоколи обшуку з місця події, які були підписані слідчою відділення поліції Ольгою Загоруйко. Попередньо під час вивчення письмових доказів сторона захисту заявила, що на їх думку, у протоколах місць огляду події були виявлені фальсифікації. Адвокати звернули увагу суду, що обидва документи різні за почерком та стилем написання, хоча підписувала їх одна й та сама людина.

На допиті 12 грудня слідча визнала, що дійсно не складала протоколи самостійно.

Адвокати Володимир Тимошин та Анастасія Гречана зазначили, що у першому протоколі огляд провела не уповноважена на це законом особа. Крім того, на момент проведення слідчих дій відомості не були внесені в ЄРДР, а отже крім слідчої Загоруйко ані складати протокол, ані проводити огляд, повноважень ніхто не мав.

— Під час судового розгляду дослідження протоколу огляду місця події від 4 травня 2024 року, з якого вбачається, що огляд проведено в період з 00:15 до 03:00 слідчою Загоруйко. Під час допиту Загоруйко пояснила, що 04.05 перебувала в слідчо-оперативній групі, прибула на місце події, де склала зазначений протокол. В той же час вона була не в змозі прочитати протокол, насамперед не змогла пояснити місце розташування трупа та характеристики пошкоджень. Загоруйко не змогла пояснити, чим здійснювалось вимірювання на місцевості. Вона пояснила, що вимірювання проводив слідчий слідчого управління Юрій Самохін, а вона лише диктувала дані до протоколу. Відповідно до відомостей у ЄРДР у кримінальному провадженні, відомості до реєстру були внесені о 02:32. Слідчий СУ ГУНП Миколаївської області Самохін не є службовою особою органом досудового розслідування, до компетенції якого відноситься розслідування відповідного кримінального провадження, та не уповноважений у передбачений законом спосіб здійснення досудового розслідування. За таке, на думку сторони захисту, огляд місця події проведено неуповноваженою особою та є недопустимим доказом, — сказав Володимир Тимошин.

Сторона захисту Володимир Тимошин та Анастасія Гречана. Фото: «МикВісті» Андрій Невінчанний. Фото: «МикВісті» Сторона обвинувачення. Фото: «МикВісті»

Однак прокурори заперечили, вказавши, що дані внесли після надходження повідомлення.

— Хочу зазначити, як вказав захисник, що огляд є підставою внесення до ЄРДР, однак підставою є повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, а огляд місця події це першочергова слідча дія, — сказав прокурор. — Відповідно до зазначених протоколів, як прокурор зазначає, якщо я правильно зрозуміла, огляд проводився вже після того, як внесли відомості, правильно? — уточнила Анастасія Гречана. — До ЄРДР внесено в 02:32, а огляд розпочався в 00:00. Тобто до внесення. А тому всі інші слідчі ніхто на час проведення огляду. Ким був Самохін на момент проведення огляду? Чи є він фахівцем? Може він займається справами по ДТП і не розуміється на вбивствах. Ми з вами можемо лише гадати, що вони фахівці, у нас немає жодного документу, — зазначив Володимир Тимошин.

Сторона захисту наполягає на визнанні недопустимим як доказ і другий протокол обшуку місця події з 04:00 до 04:20, який складав т.в.о начальника слідчого відділу Панченко.

— В першому протоколі хоч в кінці десь в куточку було записано прізвище Самохіна. В зазначеному протоколі прізвище Панченка і його посаду взагалі не зазначено. Крім того, КПК прямо зазначає про відповідальність слідчого за законність процесуальних дій, а за таке захист вважає необхідним винесення судом ухвали про зобов'язання внесення відомості до ЄРДР за фактом службового підроблення та за фактом службової недбалості, — зауважив Володимир Тимошин.

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Після обговорення суддя Володимир Алєйніков оголосив технічну перерву. Пізніше суддя мав перейти до нарадчої кімнати для ухвалення рішення.

Справа про різанину в Миколаєві 3 травня

Близько опівночі 3 травня біля магазину по вулиці Архітектора Старова внаслідок конфлікту між місцевими мешканцями двоє чоловіків зазнали поранень ножем. Один з них — Олександр Тарасюк загинув. Другим потерпілим, якого госпіталізували до лікарні, виявився рецидивіст Юрій Богомятков, який фігурує у кількох кримінальних справах.

42-річним підозрюваним виявився Андрій Невінчанний, який працює в адміністрації Центрального ринку в Миколаєві та є двоюрідним братом колишнього депутата Миколаївської міськради від забороненої «ОПЗЖ» Максима Невінчанного.

6 травня миколаївця арештували. 26 липня правоохоронні органи завершили досудове розслідування та передали обвинувальний акт для розгляду справи. Чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі.

Зазначимо, що у жовтні адвокат просив про відвід судді Центрального районного суду Володимира Алєйнікова, який слухає дану справу. Адвокати звернули увагу, що суддя дав інтервʼю виданню «Новини N», в якому він дозволив собі оцінити дії обвинуваченого та розповів про спілкування із потерпілим Богомятковим, коли той знаходився на передовій.

Однак суддя Центрального районного суду Сергій Медюк у заяві щодо відводу відмовив.