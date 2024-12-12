У справі про вбивство в Миколаєві слідча на допиті визнала, що не проводила весь огляд особисто

У Центральному суді допитали 12 грудня слідчу, що складала протокол кримінального провадження. Фото: «МикВісті»

У Центральному районному суді Миколаєва пройшов допит слідчої у справі про вбивство на вулиці Архітектора Старова в травні 2024 року.

Засідання відбулось сьогодні, 12 грудня, повідомляє кореспондентка «МикВісті».

Як відомо, під час вивчення письмових доказів сторона захисту у справі заявила, що на їх думку, у протоколах місць огляду події були виявлені фальсифікації. Адвокати звернули увагу суду, що обидва документи різні за почерком та стилем написання, хоча підписувала їх одна й та сама слідча.

Зазначимо, що на посаді слідчого відділення поліції №1 Ольга Загоруйко працює з 2020 року. Наразі вона обіймає посаду старшого слідчого обласного управління поліції.

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Під час сьогоднішнього засідання вона розповіла суду, що 4 травня 2024 огляд місця вбивства розпочався біля магазину «Міда», де вона почала складати протокол. Дівчина визнала, що другий протокол складала не вона, а її керівник — Сергій Панченко.

— Огляд розпочала я, після того, як ми облаштували все, щоб зручно було проводити слідчі дії, так як було дуже темно. Ми самі собі подавали світло. Я почала писати огляд. Зі мною був також слідчий слідчого управління та моє керівництво. Вказаний огляд я писала майже 3 години. Було дуже прохолодно, ми тоді вже перейшли на літню форму. Ми описали будівлі, де, що лежало. Моє керівництво до мене звернулися із проханням провести ще додатковий огляд, оскільки я ще не дійшла до іншої частини. Фізично я вже не могла писати той огляд, я змерзла. А всі бланки, які у мене є у слідчій папці, підписані моїм прізвищем. Я попросила свого керівника Сергія Панченка мені допомогти. На службовий планшет надійшов ще один сигнал. Він взяв мій бланк, ми пішли далі фасаду магазину, і почав писати огляд він. Почерк у протоколі його. Ми закінчили відпрацювання і всі документи я забрала собі в планшетку. Вже пізніше виявилось, що у протокол особа, яка допомагала проводити огляд, забула себе вписати в учасники, — розповіла Ольга Загоруйко.

Після цього суддя Володимир Алєйніков уточнив у слідчої, хто проводив огляд в обох протоколах.

— Перший огляд, основний, я разом зі слідчим управління Самохіном. Ми вдвох здійснювали огляд. Він допомагав, оскільки мені мені було важко, кажу, як є, — відповіла Ольга Загоруйко. — А другий огляд?, — спитав Володимир Алєйніков. — Начальник слідчого відділення №1 Сергій Панченко. — А ви в другому огляді, яку участь приймали? — Я підходила туди, на місце. Але сказати, що я диктувала йому, я не можу. — Тобто і оглядав Панченко, і протокол він писав.

Пізніше слідчу почав допитувати адвокат Володимир Тимошин. Він зокрема спитав, чим під час слідчих дій вимірювали відстань між обʼєктами. Однак відповісти вона не змогла, зазначивши, що це була лінійка. У кінці протоколу ж була вказана «металева масштабна лінійка».

— Ми хочемо зʼясувати, чим ви виміряли 14 метрів, — зауважив адвокат. — Чим виміряли? Як воно виглядає?, — спитав суддя. — Я не памʼятаю. Рулетка, — відповіла вона.

Після Володимир Тимошин спитав слідчу про зазначену відстань, на якій був знайдений труп.

— На відстані від лівої фронтальної частини…, — далі Ольга Загоруйко розібрати почерк не змогла. — Важко відповісти. — Це дуже важливо. Ми дійшли до того, що протоколом виявлено труп чоловічої статі, і ми зараз зʼясовуємо, де його виявили, — наголосив Володимир Тимошин.

Слідча також не змогла пояснити суду описане ушкодження на трупі в області грудної клітини, зокрема розмір рани. Аналогічно їй було важко розібрати опис знайденого на місці події складного ножа.

— …. було виявлено складний ніж у розкладеному стані із маркуванням «Колумбія», виготовлений з металу, зіставлений з полімерного матеріалу коричневого кольору близько розміру довжиною 3 сантиметри, — зачитує слідча. — Де написано довжиною?, — питає адвокат. — Розміром довж. Довжиною малось на увазі. — А як зрозуміти, що мається на увазі довжиною, а не довше 3 сантиметрів? І що, лезо? Рукоятка? — Лезо. — То це довжина чи ширина? — Довжина.

Після цих відповідей адвокат ще раз задав питання слідчій, чи проводила вона особисто огляд і чи бачила ніж, вказаний у протоколі.

— Було по-різному. Ми три години були на місці. Я і писала, і оглядала, — відповіла Ольга Загоруйко.

Але потім суддя Володимир Алєйніков ще раз задав їй це ж питання, і тоді вона відповіла, що фіксувала процес, тобто писала. А огляд здійснював безпосередньо Самохін.

Другий протокол був складений за 20 хвилин. Його писав Сергій Панченко, він же і проводив огляд. Однак вписати себе у протокол він забув, зазначила Ольга Загоруйко.

Після допиту сторона захисту зауважила, що неодноразово звертала увагу на те, що сумнівається, що у справі є контроль з боку прокуратури, адже були б зобовʼязані виявити дану фальсифікацію у протоколах.

Справа про різанину в Миколаєві 3 травня

Близько опівночі 3 травня біля магазину по вулиці Архітектора Старова внаслідок конфлікту між місцевими мешканцями двоє чоловіків зазнали поранень ножем. Один з них — Олександр Тарасюк загинув. Другим потерпілим, якого госпіталізували до лікарні, виявився рецидивіст Юрій Богомятков, який фігурує у кількох кримінальних справах.

42-річним підозрюваним виявився Андрій Невінчанний, який працює в адміністрації Центрального ринку в Миколаєві та є двоюрідним братом колишнього депутата Миколаївської міськради від забороненої «ОПЗЖ» Максима Невінчанного.

6 травня миколаївця арештували. 26 липня правоохоронні органи завершили досудове розслідування та передали обвинувальний акт для розгляду справи. Чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі.

Зазначимо, що у жовтні адвокат просив про відвід судді Центрального районного суду Володимира Алєйнікова, який слухає дану справу. Адвокати звернули увагу, що суддя дав інтервʼю виданню «Новини N», в якому він дозволив собі оцінити дії обвинуваченого та розповів про спілкування із потерпілим Богомятковим, коли той знаходився на передовій.

Однак суддя Центрального районного суду Сергій Медюк у заяві щодо відводу відмовив.