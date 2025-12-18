На Вінниччині 10-річний хлопчик помер від голоду: соцслужби знали, проте нічого не зробили

Матір загиблого хлопця. Фото: Генпрокурор України

На Вінниччині правоохоронці розслідують трагічну смерть 10-річного хлопчика з інвалідністю, який помер від голоду. Дитина тривалий час перебувала під наглядом соціальних служб, однак її так і не вилучили з проблемної родини.

Про це повідомили у прокуратурі та поліції Вінницької області.

Тіло хлопчика виявили 16 грудня у будинку, де він проживав разом із матір’ю. За даними слідства, сім’я вже певний час перебувала на обліку соціальних служб, однак дитині так і не надали статус такої, що опинилася у складних життєвих обставинах.

Згодом судово-патологоанатомічна експертиза встановила, що причиною смерті дитини стало тривале голодування. За інформацією експертів, хлопчика майже 60 днів фактично не годували. Він отримував лише воду, дуже рідко й у мізерній кількості. Вони наголошують, що дитину можна було врятувати, якби їй вчасно надали медичну допомогу.

Умови життя родини. Фото: прокуратура Вінницької області Умови життя родини. Фото: прокуратура Вінницької області

Зазначається, що хлопчик мав інвалідність із народження, а тому потребував постійної сторонньої допомоги й нагляду. Починаючи із травня 2025 року він перестав відвідувати школу, його стан здоров’я поступово погіршувався. Попри це 39-річна мати не зверталася до медиків, а згодом і повністю припинила годувати хлопчика, що й призвело до його смерті.

Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив, що у період із серпня по грудень представники соціальних та медичних служб неодноразово відвідували сім’ю за місцем проживання. Вони фіксували незадовільні умови та погіршення стану здоров’я дитини, однак з родини його так і не вилучили.

«Ця смерть була повільною, передбачуваною і могла бути зупинена… Хлопчик помер не від хвороби. Він помер від байдужості дорослих. Моя позиція чітка: кожен, хто бачив і промовчав, хто знав і не діяв, хто мав повноваження і не використав їх понесе відповідальність», — заявив він.

Наразі правоохоронці вважають, що до загибелі дитини призвело поєднання дій матері та бездіяльності відповідних служб.

Матір затримали та повідомили їй про підозру за частиною 3 статті 135 та статті 166 Кримінального кодексу України. За даними Офісу Генпрокурора, раніше жінку вже притягували до адміністративної відповідальності за неналежне виконання батьківських обов’язків.

Окрім цього соціальному працівнику, закріпленому за сім’єю, оголосили про підозру за частною 2 статті 137 Кримінального кодексу України — неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дитини, що спричинило смерть.

На Вінниччині 10-річний хлопчик помер від голоду. Фото: Генпрокурор України На Вінниччині 10-річний хлопчик помер від голоду. Фото: Генпрокурор України

Окремо про підозру повідомили сімейному лікарю родини.

