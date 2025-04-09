У справі Невінчанного допитали слідчу і судмедексперта, які оглянули труп вбитого: адвокати вкотре знайшли помилки у матеріалах

На суді допитали спеціаліста, який виконав медичну експертизу та огляд тіла Олександра Тарасюка. Фото: «МикВісті»

Центральний районний суд Миколаєва допитав слідчих та медичного експерта в рамках справи про вбивство Олександра Тарасюка, в якому обвинувачується Андрій Невінчанний. У висновку фахівця та протоколі огляду тіла померлого були виявлені невідповідності.

Засідання пройшло у вівторок, 8 квітня, повідомляє кореспондентка «МикВісті».

Першим суд допитав лікаря-судмедексперта Руслана Герасимова, який склав висновок від 4 травня 2024 року після вивчення тіла померлого Тарасюка. У тексті висновку він вказав, що труп було доставлено до моргу в одязі. Пізніше у присутності слідчих та експерта санітари зняли одяг для огляду.

Надалі в експертизі йде опис ушкоджень на тілі. Зокрема адвокат Володимир Тимошин звернув увагу на те, що у частині висновку, де йдеться про рани на кисті руки, судмедексперт надає оцінку і вказує, що зʼявитись вона могла у випадку самооборони.

— …дві паралельні лінії лінійні рани у проекції запʼястя на долоні поверхні лівої кисті можуть свідчити, що потерпілий чинив опір та оборонявся». Це відноситься до повноважень експерта робити висновок, хто оборонявся, хто нападав?, — питає Володимир Тимошин. — Не дам чіткої відповіді, — відповів Герасимов. — Вам слідчий ставив питання про пошкодження на долонях і чи оборонявся він?, — уточнив захисник. — Ні, питання звучало, чи є на тілі Тарасюка ушкодження, який характер пошкоджень, причини ушкоджень. Я розграничив тілесні ушкодження, які мали ознаки тяжких і призвели до смерті, і ті, які мають місце бути.

Прокурори у справі Невінчанного. Фото: «МикВісті» Сторона захисту: Володимир Тимошин та Анастасія Гречана. Фото: «МикВісті»

Адвокат уточнив, чому у такому випадку експерт не зазначив таку саму відповідь щодо ушкоджень інших частин тіла і чи встановив він направлення поранення.

— Якщо людина оборонялась, значить щось гостре йшло на зустріч. А якщо людина тримала в руці ніж, вона могла отримати рани? — Так і питайте, могли бути ці рани, бо він тримав ніж і бив ним?, — наголосив суддя. — Це не входить у мою компетенцію оцінювати обставини, — відповів судмедексперт

Після цього суддя Володимир Алєйніков дістав розкладний ніж та показав експерту ймовірний варіант розвитку подій, коли б загиблий Тарасюк нападав з ножем у руці. Однак від чіткої відповіді фахівець намагався уникнути.

Суддя Володимир Алєйніков. Фото: «МикВісті» Адвокат Володимир Тимошин. Фото: «МикВісті»

— Те, що ви мені і так, і сяк показуєте — це припущення, — відповів судмедексперт. — А написане вами не припущення?— уточнив суддя Володимир Алєйніков. — Я побачив рани, які могли свідчити про це, — сказав Руслан Герасимов. — А про щось інше вони могли свідчити? Тільки про самооборону? І ні про що більше? — Я не заперечую цього. Це обставини. Я не можу їх оцінювати. — А самооборона не обставина? Це теж обставина. Чим наше припущення із захисником відрізняється від припущення слідчого?

Крім того, виявилось, що експертизу фахівець проводив паралельно з оглядом трупа.

Він пояснив, що експертиза починається з огляду. Однак суддя відповів, що не розуміє, як можна одночасно проводити дві дії.

Сторона захисту уточнила, чи були під час цих дій у приміщенні поняті, але Герасимов відповів, що їх не було.

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Водночас Володимир Тимошин зауважив, що у протоколі слідчого було написано, що поняті були.

— А може й були, я можу не памʼятати. Зазвичай в нас їх немає. Я не знаю, хто там записаний, може були, — відповів Руслан Герасимов.

Крім того, фахівець не зміг відповісти, чи були присутні під час розтину трупа вказані у експертизі старший слідчий та криміналіст.

Після цього суд допитав старшу слідчу Кравчук, яка складала протокол огляду трупа. Вона зазначила, що писала протокол зі слів експерта. Однак у матеріалах й надалі зустрічались невідповідності. Наприклад, Кравчук вказала, що при натисканні на тіло трупні плями блідніли і відновлювались через 6 секунд, хоча в експертизі Герасимова було вказано 4 хвилини. Пояснити цю різницю вони не змогли.

На суді допитали старшу слідчу поліції Ірину Кравчук. Фото: «МикВісті»

Надалі слідча вказує, що рот трупа був відкритий, в експертизі зазначено, що він був закритий.

— Я не можу це пояснити, в якийсь момент рот був закритий, а в якийсь відкритий, — відповів Герасимов, який до цього зазначав, що всі дії відбувались паралельно. — Це немає ніякого значення. — Це має значення. У сторони захисту є сумнів, що одна з цих дій взагалі проводилась. На підставі зазначених і протоколу огляду трупу, і ваших висновків далі проводились інші експертизи, — зауважив адвокат.

Описуючи рану на тілі Тарасюка, слідча пише «…горизонтально орієнтована рана щілиноподібної форми». Але Володимир Алєйніков зауважив, що в експертизі написано інакше.

— Звідки це взято? — Зі слів експерта. Все записувалось на момент огляду трупу. Я не маю відповіді, чому написано по-іншому. — А ви самі бачили? — Так, але я на даний час не памʼятаю, оскільки пройшов час. Я тільки занотувала те, що диктував експерт. Я не бачила, що друкується висновку експерта, оскільки я писала протокол.

Також у протоколі не було зазначено, в якому з приміщень проводилась експертиза, звідки взявся на підлозі одяг, що був на Олександрові Тарасюку, і хто проводив зрізи та змиви з тіла, які, згідно висновку експерта, Герасимов не робив.

Після обговорення матеріалів та наявних там помилок сторона захисту поставила під сумнів наявність Кравчук у приміщенні СМЕ на момент огляду.

Андрій Невінчанний. Фото: «МикВісті»

Крім того, Андрію Невінчанному продовжили дію запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту з обмеженням пересування у нічний час. Нагадаємо, що за рішенням апеляційного суду обвинуваченому помʼякшено дію запобіжного заходу.

Справа про різанину в Миколаєві 3 травня

Близько опівночі 3 травня 2024 року біля магазину по вулиці Архітектора Старова внаслідок конфлікту між місцевими мешканцями двоє чоловіків зазнали поранень ножем. Один з них — Олександр Тарасюк загинув. Другим потерпілим, якого госпіталізували до лікарні, виявився рецидивіст Юрій Богомятков, який фігурує у кількох кримінальних справах.

Подія сталась вночі 3 травня 2024 року. Фото: ГУНП Миколаївщини Невінчанний під час конфлікту смертельно поранив ножем Олександра Тарасюка. Фото: ГУНП Миколаївщини

42-річним підозрюваним виявився Андрій Невінчанний, який працює в адміністрації Центрального ринку в Миколаєві та є двоюрідним братом колишнього депутата Миколаївської міськради від забороненої «ОПЗЖ» Максима Невінчанного.

6 травня миколаївця арештували. 26 липня правоохоронні органи завершили досудове розслідування та передали обвинувальний акт для розгляду справи. Чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі.

Зазначимо, що у жовтні адвокат просив про відвід судді Центрального районного суду Володимира Алєйнікова, який слухає дану справу. Адвокати звернули увагу, що суддя дав інтервʼю виданню «Новини N», в якому він дозволив собі оцінити дії обвинуваченого та розповів про спілкування із потерпілим Богомятковим, коли той знаходився на передовій.

Однак суддя Центрального районного суду Сергій Медюк у заяві щодо відводу відмовив.

6 грудня під час вивчення письмових доказів, наданих прокуратурою, у протоколах огляду місця події виявили помилки та розбіжності. Сторона захисту наголосила на необхідності викликати у суд слідчу, яка складала протоколи для допиту.

На допиті 12 грудня слідча визнала, що дійсно не складала протоколи самостійно. Не дивлячись на це, суд відхилив клопотання адвокатів щодо визнання недопустимими двох протоколів обшуку та продовжив тримання під вартою обвинуваченого.

На засіданні 26 лютого було ухвалено рішення допитати слідчих, у протоколах яких вкотре були виявлені розбіжності.