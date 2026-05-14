Жителі Миколаївщини сплатили вже понад ₴1 млрд військового збору цього року

З січня по квітень 2026 року жителі та бізнес Миколаївської області сплатили до держбюджету 1,1 мільярда гривень військового збору.

За даними обласного управління Державної податкової служби України, надходження зросли на 24,3%, або на 211,4 мільйона гривень у порівнянні з аналогічним періодом 2025 року. Частка військового збору у загальній сумі доходів держбюджету становить 18,8%.

У податковій зазначили, що військовий збір сплачується із доходів, які оподатковуються податком на доходи фізичних осіб. Зокрема, це заробітна плата, винагороди, орендна плата, дивіденди, а також операції з купівлі-продажу майна.

Ставка військового збору для більшості громадян становить 5% від зарплати, а для окремих категорій — 1,5%. Для ФОПів ставка залежить від групи оподаткування та виду діяльності.

Нагадаємо, на Миколаївщині з початку 2026 року зросла кількість підприємців і компаній. Станом на 1 травня в області нараховується понад 105,6 тисячі платників податків — це на 576 більше, ніж було на початку року.