На Херсонщині оголосили обов’язкову евакуацію дітей із двох селищ

У Херсонській області ухвалили рішення про обов’язкову евакуацію дітей разом із батьками або законними представниками із селищ Наддніпрянське та Молодіжне Херсонської громади. Причиною стало погіршення безпекової ситуації та активізація російських атак дронами.

Про це повідомив начальник Херсонської МВА Ярослав Шанько за результатами засідання Ради оборони області.

За його словами, рішення стосується окремих населених пунктів Наддніпрянського старостинського округу.

«Ухвалено рішення щодо проведення обов’язкової евакуації населення з окремих населених пунктів Наддніпрянського старостинського округу через погіршення безпекової ситуації та активізацію ворожих дронових атак», — повідомив Ярослав Шанько.

Він також закликав місцевих жителів не зволікати з виїздом та подбати про безпеку своїх родин.

Раніше у Херсонській області оголошували обов’язкову евакуацію 46 дітей разом із батьками або опікунами, ще з чотирьох населених пунктів. Як повідомили в міністерстві розвитку громад та територій, частина родин планує переїхати до безпечніших територій у межах Херсонської громади, а також до Миколаєва та Одеси.

Крім того, є домовленості про можливе розміщення евакуйованих у Кривому Розі, Полтавській, Кіровоградській, Волинській, Вінницькій та Одеській областях.