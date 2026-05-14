 Трагедія у Львові: троє будівельників впали з 15-го поверху

Зірвалися з 15-го поверху: у Львові загинули троє будівельників

У Львові загинули троє будівельників. Фото: Нацполіція

У Львові на будівельному майданчику загинули троє працівників, вони впали з 15-го поверху під час фасадних робіт.

За попередніми даними поліції та прокуратури Львівщини, під час робіт зірвалась будівельна люлька разом із працівниками.

Зазначається, що трагедія сталась вдень 14 травня на приватному будівельному майданчику на вулиці Очеретяній, 31. Попередньо, двоє з будівельників були громадянами Туреччини, ще один — українець.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення правил безпеки під час виконання робіт підвищеної небезпеки, що призвело до загибелі людей. Обставини трагедії встановлюються.

Нагадаємо, що у Києві під час аварійно-відновлювальних робіт на одному з енергетичних об’єктів загинув 31-річний рятувальник-верхолаз Олександр Питайчук.

