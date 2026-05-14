Зірвалися з 15-го поверху: у Львові загинули троє будівельників

У Львові на будівельному майданчику загинули троє працівників, вони впали з 15-го поверху під час фасадних робіт.

За попередніми даними поліції та прокуратури Львівщини, під час робіт зірвалась будівельна люлька разом із працівниками.

Зазначається, що трагедія сталась вдень 14 травня на приватному будівельному майданчику на вулиці Очеретяній, 31. Попередньо, двоє з будівельників були громадянами Туреччини, ще один — українець.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення правил безпеки під час виконання робіт підвищеної небезпеки, що призвело до загибелі людей. Обставини трагедії встановлюються.

