Зірвався з 20-метрової висоти: під час відновлювальних робіт у Києві загинув 31-річний рятувальник

Олександр Питайчук. Фото: Ігор КлименкоОлександр Питайчук. Фото: Ігор Клименко

У Києві під час аварійно-відновлювальних робіт на одному з енергетичних об’єктів загинув 31-річний рятувальник-верхолаз Олександр Питайчук.

Про трагедію повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. За його словами, чоловік зірвався з висоти близько 20 метрів і отримав смертельні травми.

«Рятувальники щодня там, де найнебезпечніше. Вони заходять у зруйновані будівлі, працюють під обстрілами, у вогні, воді та на морозі, щоб встигнути врятувати інших. Ця служба завжди пов’язана зі смертельним ризиком. І сьогодні цей ризик забрав життя нашого колеги», — написав очільник МВС.

Нагадаємо, сьогодні, 25 січня, під час обстрілу Миколаївщини поранили працівника «Миколаївобленерго».

