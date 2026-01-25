Зірвався з 20-метрової висоти: під час відновлювальних робіт у Києві загинув 31-річний рятувальник
15:58, 25 січня, 2026
У Києві під час аварійно-відновлювальних робіт на одному з енергетичних об’єктів загинув 31-річний рятувальник-верхолаз Олександр Питайчук.
Про трагедію повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. За його словами, чоловік зірвався з висоти близько 20 метрів і отримав смертельні травми.
«Рятувальники щодня там, де найнебезпечніше. Вони заходять у зруйновані будівлі, працюють під обстрілами, у вогні, воді та на морозі, щоб встигнути врятувати інших. Ця служба завжди пов’язана зі смертельним ризиком. І сьогодні цей ризик забрав життя нашого колеги», — написав очільник МВС.
Нагадаємо, сьогодні, 25 січня, під час обстрілу Миколаївщини поранили працівника «Миколаївобленерго».
